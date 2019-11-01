【10.31衝突】多區衝突16人傷兩男嚴重　遭警棍扑頭社工fb報平安

網民昨日發起「毋忘8.31恐襲太子悼念會」活動，最終變成旺角太子一帶的警民衝突；昨日亦是萬聖節，大批人士前往蘭桂坊狂歡，惟警方突然封鎖整個蘭桂坊，又以武力清場，多枚催淚彈。根據醫管局的數字，截至今早7時半，昨晚各區衝突中，共有16人受傷，其中兩名男子傷勢嚴重，分別留醫廣華醫院及明愛醫院。

昨晚太子及蘭桂坊的衝突中，只有16名傷者，包括11男5女，年齡介乎16至71歲，截至今早7時半，仍有兩名男子傷勢嚴重，留醫明愛醫院及廣華醫院，另有2男3女情況穩定，分別於四間醫院留醫，其餘的7男2女接受治療後已出院。

昨角一名老婦腳部中槍，血流成河。（Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視影片截圖）

昨晚太子衝突中，防暴警發放多枚催淚彈，有男子眼部中彈流血，一名婆婆腳部中槍，另有一名社工被警員以警棍打至頭破血流。昨晚10時許，部分防暴警員往鴉蘭街推進時，警員與在場社工爭執，期間有防暴警員衝進群眾，亂揮警棍追打群眾，一名沒戴頭盔的男社工遭扑爆至頭破血流。

受傷社工已出院

該名社工Key今早於社交網站發帖文，稱自己已出院，頭上傷口已縫針，目前沒有頭暈及作嘔情況出現。Key於文內感謝一班幫助自己的人士，並稱，「希望大家唔好擔心、唔好憤怒、唔好害怕，繼續盡力守護我哋嘅香港！」Key稱，稍後會召開記者會交代受傷情況。