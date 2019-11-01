【警方記者會‧直播】警四日拘249人　太子檢壓縮氣燃料爆炸品

【1645】港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，警方接獲周六（2日）及周日（3日）共5個港島區的公眾集會及遊行通知，包括維多利亞公園、添馬公園、遮打花園及愛丁堡廣場集會及維園前往夏慤花園遊行，警方經風險評估後，已就當中3宗公眾活動發出禁止集會及遊行通知書，包括11月2日在維園及添馬公園的公眾集會，及11月3日的遊行，其中一宗會於今日進行上訴聆訊。

【1640】郭柏超指於周一消防處接獲多宗有市民吸入懷疑刺鼻氣體事件，消防處於當日下午3時33分至4時25分接獲18宗有關緊急召喚，消防處於3時33分首個報案為於輕鐵新圍站，其後有人報案指正確位置為屯門西北游泳池，同事於是到場調查，以氣體探測器嘗試找出懷疑有刺鼻氣體的來源，但同事於泳池未有發現不明氣體洩漏事故。郭柏超指，接獲報案的覆蓋範圍相當廣闊，同事於沿途一帶進行大範圍調查，據同事稱於調查開始時是聞到依稀刺鼻氣味，但經氣體探測器調查無發現不尋常氣味源頭，及後亦再無聞到氣味。消防處亦於山景邨巴士站發現一男一女報稱疑吸入氣體不適，兩人經救護員現場治理後無需送院。消防於同日下午5時12分暫停調查工作，但其後兩日有分別派同事於區內範圍調查，但未有發現不尋常氣味。

【1635】消防處副消防總長（新界北）郭柏超指，於昨日（31日）涉及示威及聚眾活動相關的消防火警數字及緊急救護服務為22及12宗，消防發現昨日有示威者堵路及縱火，做成嚴重交通擠塞，另外有示威者阻礙消防處提供緊急服務，包括昨晚9時許於旺角彌敦道及登打士街，一輛正前往火警現場的消防車被示威者截停，消防員曾以擴音器要求示威者讓路但示威者拒絕，至10分鐘後警員到場方可開通路面。

另外今晨2時許，正前往旺角港鐵站A1出口處理火警的消防車，於近通菜街附近遇到大型路障，消防車嘗試繞路仍無法到場，消防員需要徒手取工具到現場。郭柏超指消防人員所有任務到是爭分奪秒，請大家停止所有阻礙處方執行任務的行為，又稱「殺君馬者道旁兒」，不應支持縱火、投汽油彈的暴力行為。

【1630】江永祥表示，警方於周三收到一個聲稱由香港知專設計學院打出的報案電話，警方派員到現場處理，但到達現場後未能找到報案人士，因此警方無可奈何地離開。江稱，當日明顯看到有人惡意破壞學校設施，但有關方面拒絕提供協助，有包庇及縱容之嫌，形容「有人高高舉起自由民主的旗幟，但輕輕放下自己破壞的劣行。」

江續指，早前收到港鐵報案，指分別於10月25日及10月30日，港鐵工程人員在輕鐵銀座站及天湖站，發現路軌上有被蓄意切割的痕跡，相信切口非自然耗損引致，不排除被人用電鋸惡意毀壞，案件列刑事毀壞，江指事件可引起嚴重人命傷亡。

江永祥表示，10月30日警方曾以包圍形式拘捕屯門附近的暴徒，暴徒向不同方向逃走，看到有部分暴徒走進建生邨逸生閣裏面，因此警方行使香港法例232章50條警隊條例賦予的權利，進入大廈大堂進行拘捕行動，最後於大堂截停數十人，經調查後來發現部分為大廈居民，警方因此放行未有拘捕，但當中有33名人士，包括24男9女並非大廈居民，警方以非法集結罪名將他們拘捕。警方重申警方有權利進入拘捕，相信香港市民不希望看到自己的住宅成為暴徒的避風港，江提醒若阻止進入任何地方進行拘捕行動，有可能干犯阻差辦工罪，警方會嚴正執法。

【1625】江永洋表示，兩名男子涉於10月16日在將軍澳區塗污路牌，被警方控告刑事毀壞，今日已於觀塘裁判法院提堂。使用彈藥方面，在10月28日，警方共使用19發催淚彈、1發橡膠彈；10月30日，警方共使用4發橡膠彈、4發布袋彈機1發海綿彈；10月31日，警方共使用125發催淚彈、28發橡膠彈、4發布袋彈及4發海面彈，兩名警員受傷，包括於10月31日在旺角太子道、通菜街交界，在拘捕示威者時，被示威者襲擊，引致警員心口紅腫，需要送院治療；一名警員在上海街拘捕行動時，被示威者襲擊推倒在地上，警員手及腰擦傷，需要送院治療。

【1615】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，由星期一至昨晚，警方共拘捕249人 ，包括175男74女，年齡介乎13至61歲，罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器、使用蒙面物品等。江永祥指，留意到網上有人兜售伸縮警棍，西九總區刑事部派人假扮買家，成功買到20支伸縮警棍及10支電槍，行動中一名男子被捕。江指伸縮警棍是法例訂明的違禁武器，最高刑罰是3年監禁及罰款1萬元，藏有電槍則最高被罰款10萬元及監禁14年，案件交由西九龍總區重案組跟進。

【1610】警察公共關係科總警司謝振中指，於10月28日屯門不同區域有市民報告聞到不明氣體，由屯門北良景邨伸延至幾公里外的屯門碼頭，有別有用心人士指異味來自警察大興行動基地，虛構警察測試催淚彈。警方數小時後已馬上澄清，但晚上仍有網民發起包圍警署，市民於行動基地對開良運街上聚集，不斷咒罵警察，拆鐵欄、搬鐵欄堵路及縱火，另外又於海麗花園一間茶餐廳搗亂，及掟汽油彈縱火。謝指翌日行動基地再被包圍，茶餐廳亦再被破壞，警方採包圍策略拘捕61人。謝振中指行為是純暴力發洩破壞行為，破壞無辜商戶。

謝振中又指而於昨晚（31日）有「暴徒」打著慶祝萬聖節旗號，先堵路後放火，毆打無辜市民，昨晚警方於蘭桂坊實施人流管制，於德己立街、士丹利街及皇后大道中一帶，有人向警方掟雜物及叫囂，再到中環不同地方聚集，警方終施放催淚煙驅散。謝又指另外於旺角晚上7時起有「暴徒」佔路、破壞交通燈、港鐵站及縱火，警方多次於不同地點施放催淚煙驅散，午夜過後發生多宗途人被襲事件，包括一男子被多名黑衣人圍毆，以長遮插及拳打腳踢，又以懷疑電槍攻擊。另外於昨晚11時半，謝振中指一輛密斗車於荔枝角道天橋卸下一堆物品，警員發現十個用錫紙保溫袋包住的壓縮氣燃料爆炸品，是警方首次檢獲涉及壓縮氣燃料爆炸品。

網民昨日發起「毋忘8.31恐襲太子悼念會」活動，晚上警方向太子站外聚集的人發放催淚彈，爆發警民衝突，大批示威者衝出馬路，散落在太子、旺角一帶。衝突中，警方曾發放胡椒彈、催淚彈，又在人群中揮舞警棍，造成一名男社工被警棍扑至頭破血流，除了男社工受傷，有一名老婦腳部中彈，香港大學學生會校園電視拍攝得，在西洋菜南街荷里活商業中心外，老婦懷疑被催淚彈射傷左腳，血流一地。昨晚衝突中，共有16名人士受傷，至今早仍有兩人傷勢嚴重。

昨日亦是萬聖節，大批人士前往蘭桂坊狂歡，惟警方突然封鎖整個蘭桂坊，又以武力清場，發放多枚催淚彈，警方突封鎖蘭桂坊的做法令人感到掃興。警方於衝突中拘捕多名人士。