【社總記者會．直播】社總譴責警方無差別襲擊　針對人道救援

反修訂逃犯條例風波下，過去數月引發連場衝突及示威，警方拘捕二千多人。周五（11月1日）社會工作者總工會召開記者會，於下午四時舉行名為「人道危機 : 追究失控警員恐怖襲擊記者、救護員、社工」記招。社總發言人表示，反送中運動展開至今，警方暴力不斷升級，甚至針對在現場進行人道救援的救護員、社工，與及行使第四權的記者。 社總表示，10月31日萬聖節晚上，警方在旺角、太子一帶無差別襲擊，引致受傷者眾，明顯出現失控狀態。另外，呼籲記者杯葛警方4點鐘記者會，「拒絕報導謊言，於以下時間出席記者會，集結力量捍衛人權追究警暴。」

【16﹕57】社工陳虹秀Jackie表示，昨晚的情況令她非常憤怒，當時警方想挑捕老婦，擔心警方以警棍打她，結果是社工被打。她表示市民激動及憤怒是理所當然，即使她接受大量專業訓練仍難掩憤怒，譴責警方濫暴、不成熟、失去理性。大部分地點有老人家，不適合放催淚彈，會令氣管收縮，而且常向沒有抗爭者的位置用催淚彈、水炮車，認為不能接受。她批評政府、警務處處長不理會，而警員亦無所畏懼，認為做什麼都沒有問題。近月社工被針對，警員以胡椒噴劇追射社工、記者，質疑警員是否發洩。「警方唔好再問，點解社工唔叫抗爭者退後，叫唔到，呢件事只有政府叫到，只有回應五大訴求先做到。」社工只能叫警方不要開槍，停止發射極殺傷性武器。社工中藍色水劑後，出現痾、嘔、吐血的情況，質疑是極度傷害人體的物質，但警方卻沒有作出交代。

【16﹕40】昨日在太子被打爆頭的社工Key，身穿昨日仍染有血漬的外套。他表示，當時他沒有衝擊，但被警員打了五棍而上，頭部有兩處傷痕，至少七厘米，縫五針。過程中由義務急救員止血時，警方仍然粗暴驅趕在場街坊。他指手、腳亦有警棍打中的傷痕，到醫院照X光後沒有骨折情況。今次事件中，他體會到警員當時的心理狀況絕不適合執法，當時在平靜的情況警員突然與社工對罵，質問社工為何偏心，認為其提問奇怪，如同小朋友的質問。過程中他感受到香港人的關心、憤怒、傷心，但他不會感憤怒，過程中他沒有作任何違法的行為。他受傷時有兩名警員詢問他是否撞到物件，他否認，認為沒有任何物品可以製造七厘米傷痕，他又指有警員向他稱不是想拘捕他，只是想拘捕後方的人。「呢一棍唔係打我身上，係打中社工嘅專業。作為尊業嘅警方以警棍狠狠打去社工嘅專業。」他指好多的社工受過警方暴力對待，希望警方好好注意此情況，亦希望政府、社署、各機構好好保護社工。

有社工在10月31日晚上於太子康民角三角公園被防暴警用警棍扑穿頭。（陳浩然攝）

【16﹕36】社工表示，被警方趁他轉身之際，在側面、眼鏡罅隙被射胡椒噴劑。事發時一名男子被指盜竊被反綁，社工上前欲了解，已被警方驅趕，社工表明身份及來意，並走上行人路，仍被警方驅趕，之後被警射胡椒噴劑，眼、鼻、口皆中椒，無法呼吸感頭暈，需要大量水沖洗。他指社工對警方沒有任何惡意，但警員精神繃緊。

【16﹕29】義務急救員表示，他們的工作是拯救任何受傷人士，不論背景。他指觀察現場情況或有無傷者時，與警方有一段距離，但仍會被警方驅趕指現場是封鎖線，但封鎖線沒有確實的界限，警方只會不斷將他們趕離。當他們想要救治傷者時，會要求義務急救員出示證件，即使他們出示醫管局的醫生、護士證，警方仍會稱不知是什麼證件。當他們提出召救護車時，警方經常沒有召喚救護車。「係人命，係生命，就算係邊個都會拯救，即使抗爭者都應該得到適當嘅救拯，國際大都會嘅香港，救護員冇適當嘅尊重唔緊要，但任何人都應該要得到人道救援。」許麗明向記者及義務急救員表達感謝。

【16﹕23】網媒記者表示，昨日晚上有網媒記者被橡膠子彈射中腳，但過去數個月是常見的情況，警暴已到瘋狂的地步。他自己亦曾被警方暴力驅散，8月5日單獨一人時想拍攝一名被捕示威者，當時樂富只有他自己一人，被數名警員包圍，搶去其手機、阻止他拍攝。他又曾在太子港鐵站拍攝警方截查私家車時，警方用警棍敲打盾牌不斷趕走在場記者，趕至水渠道街角令他們無法拍攝。他又指，警方以粗口辱罵他們。

【16﹕11】社會工作者總工會播放10月31日的整合片段，譴責警方以過度武力作拘捕、射傷老人家、催淚彈碎片打中人右眼等。社總總幹事許麗明表示，片段令人憤怒、無奈及傷心。她指，昨日有社工在照顧長者時，被警方打兩棍，社工、傳媒、救護員都曾在現場中藍色水，被警方正面射胡椒噴劑，被布袋彈擦傷等情況，稍後會有義務急救員及網媒記者講述情況。