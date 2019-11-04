【警方記者會．直播】六傳媒戴貼字頭盔拒離場　警首次取消記招

【16﹕22】局面仍然僵持，高振邦稱是最後一次要求記者離開。他引述上周謝邦中所指記者會不是予傳媒表達個人意見的場合，並指如果傳媒有意見可以透過其他渠道表達。他指斥六名記者的不負責任的行為影響其他專業的記者。他宣佈今日的記者會取消。在場記者質問高振邦﹕「依家邊個不負責任、不專業呀高Sir？」、「你不如出片算啦！」高振邦一語畢，記者會會場立即熄燈，並中斷無線上網功能。

【16﹕00】警方記者會未開始前，警高層就坐後，警察公共關係科警司及記者會主持人高振邦開咪表示記者會是為了提供資訊予公眾，不可舉標語或示威，要求第三排的記者除下標語，或者離開。他點出六名記者所屬傳媒，包括《立場新聞》、《明報》、《香港電台》、《端傳媒》、《獨立媒體》及《AM730》，要求他們離場，並示意傳媒聯絡隊人員上前請他們離開。六名記者未有離開座位，並指他們有權進行合法採訪，亦未有除下貼有文字的頭盔，文字包括「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「謊」等。有傳媒聯絡隊人員表示記者會會場為他們的地方，要求記者離場。高振邦又指，他們沒有必要剝削其他傳媒採訪的權利，該六名記者有人回以警方可以繼續記者會，毋須要求他們離開。

有其他在場傳媒質問警方為何要求戴頭盔記者離場，包括涉事記者無任何行動、叫口號、單字如何成示威標語，並提出要求容許相關記者留底，指出不妨礙拍攝及提問。惟警方堅持暫停記者會直至有關記者離開，期間有多名傳媒聯絡隊警員包圍相關記者，並與在場記者爭辯。

有其他傳媒提出警方以什麼權力要求記者離開時，期間企在「大電視」後方的傳媒聯絡隊人員傳出訕笑聲。有在場記者曾問其他行家，六名戴標語記者有無阻礙眾人採訪，大家皆稱沒有。

過去周末，本港多區發生衝突，造成多人受傷及多人被捕。網民昨日(3日)發起「香港人 反警暴 七區緊急行街」，在七區商場和平示威，警方其後闖入各大商場，又在多個商場內包括大埔超級城、沙田新城市廣場內施放胡椒噴劑，有在場市民誤中胡椒水不適，警方亦在商場內拘捕集會人士。昨入夜後，太古城有居民發起人鏈活動，一名男子突持刀襲擊在場人士，多名男女受傷，民主動力召集人趙家賢上前調停時，更被咬甩耳朵；兇徒最後被在場人士「私了」；同時，香港浸會大學一名編委記及立場新聞特約攝影記者亦在採訪時先後被捕。

昨晚，將軍澳有大批示威者於唐明街一帶聚集，警方發射催淚彈清場時，衝入廣明苑屋苑範圍，一名香港科技大學男學生疑在廣明苑停車場躲避催淚彈時，從3樓跌落2樓重創，昏迷送院，至今早情況仍危殆。

周六(2日)衝突中，有義務急救員疑被催淚彈擲中，背部大面積被燒傷，左手手指亦遭灼傷，出現脫皮情況。

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、港島總區高級警司（行動）吳樂俊及行動部高級警司汪威遜下午四時會見傳媒。消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席。