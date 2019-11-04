【科大集會．直播】聲援墮樓科大生　逾百學生包圍校長促跟進

周日「七區行街」演變成多區衝突，深夜將軍澳成為戰場，大批示威者於唐明街一帶聚集及堵路，警方發射催淚彈清場，又衝入廣明苑屋苑範圍搜查。一名姓周22歲的香港科技大學男學生，疑在尚德停車場躲避催淚彈時，從3樓跌落2樓重創，昏迷送院，現留醫伊利沙伯醫院。科大學生今晚在校內舉行集會，譴責警方阻止救護車進入事發現場，拖延傷者接受治療，並要求校方關注，跟進事件。

【19:30】過往曾有警員進入大學校園執法，學生問史維會否容許警方入科大？史維表示，如果警方有合理調查原因，他一定會到場，先了解警方為何要入校園調查，有學生表示，「錄咗音架啦」。

【19:20】有學生批評，校方等警方調查，等同甚麼都沒有做過，要求校方交代具體跟進行動。

【19:10】史維表示，事發一日，校方、警方及政府都要向公眾交代，因此仍然需要深入調查，他今天現身見同學，不是做政治騷，承諾一定會安排時間，再見學生交代調查進程。

【19:00】有理科生表示，催淚彈根本不能在室內發射，惟警方卻向停車場發射，才迫使周同學跳樓逃生，問校長史維何知催淚煙禍害？

【18:55】有學生質疑，不少媒體都已經如實報道周同學墮樓經過，為何校方仍要調查？是否不信任報道？為何至今未有任何跟進？史維表示，並非不信任報道，重申校方已有跟進。

【18:50】史維表示，十分關注受傷學生情況，校方會給予最大支持。有學生批評校方未夠積極，史維表示，校方已經要求警方交代，但時間表進度不是校方決定。

【18:30】科大校長史維到場，會見學生。