【截車追斬】筲箕灣跑車遭刀手欄截　後座乘客未及逃生被斬至昏迷

傷者昏迷送院。(陳永武攝)

筲箕灣發生斬人血案。凌晨零時許，一輛AUDI TT雙門跑車，一車三人途至耀興道耀東邨耀富樓對開，突然遭另一輛私家車欄截，車上跳出數名刀手。跑車見狀立即掉頭，惟上址路面太窄並泊有「死車」，掉頭失敗撞及一輛私家車及一輛貨車。

跑車上三人立即棄車而逃，惟只得司機及車頭乘客成功逃走；坐在後座的一名男乘客，因要待前座離開及推前椅背始能離開車廂，刀手已馳至將其斬傷。男乘客負傷逃走約20米，至馬路邊終倒地昏迷。現場的欄杆、路面亦遺有血跡。

刀手隨即登上私家車逃走。救護員接報到場，將傷者急送東區醫院搶救。事發不久，九龍灣發生一宗火燒車事件，該車上套有兩組車牌，不排除與斬人案有關。消息稱，事件疑涉及幫會紛爭。警方正調查事件，暫未有人被捕。此外，有指涉事跑車疑被人暗中安裝了GPS追蹤器，但暫未能證實。

警方指，涉事私家車駛至耀東邨耀富樓對開時，有另外兩輛私家車懷疑分別撞向涉事私家車，其後再撞到停泊在上址的其他車輛。4名戴口罩男子從該兩輛私家車落車，並以刀襲擊一名22歲姓周男子後，登上私家車往耀興道方向逃去。警員接報到場經初步調查，案件列「傷人」，案件交由東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。姓周男傷者身體多處受傷，送往東區醫院治理。