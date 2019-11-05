【危殆科大生．直播】消息：科大生狀態較差　未進行腦幹死亡測試

周日（3日）深夜有示威者與警方於將軍澳尚德邨對峙，在警方發射催淚彈清場期間，一名周姓22歲科大男學生，被人發現在停車場內從3樓跌落2樓，即時陷入昏迷，地上有一灘血。據悉，周同學被送往伊利沙伯醫院後已接受兩次手術為腦部止血，他現時情況未見明顯好轉，仍然危殆。今日繼續有家人師生到醫院探望，不少人在深切治療部病房外守候。據了解，傷者情況危殆，狀態較差，但未進行䐉幹死亡測試，也暫無拔喉的考慮。 【18:15】有學生在房病外為周同學祈禱，有人顯得憂心忡忡。 【18:11】據了解，科大校長史維今日曾到醫院探望周同學。

【17:55】醫院仍有多人守候。

【17:24】現場守候人士及傳媒眾多，院方拉起圍欄。

【17:21】周同學的姑媽離開病房，未有回應記者提問，僅稱情況沒有外界所說般嚴重。

【17:14】據了解，傷者情況危殆，狀態較差，但未進行䐉幹死亡測試，也暫無拔喉的考慮。

【17:00】在下午四時起，周同學的家屬陸續到伊利沙伯醫院ICU。科大教授、職員及不少學生在病房外守候。

科大學生記者黃同學當日正在現場拍攝警方發射催淚彈情況，他稱當時有3部救護車到場，惟有警車阻擋道路，他從Telegram群組得知有科大生出事，於是上前查看，發現地上有一大灘血跡，於是他立即向在場目擊者查詢發生什麼事，「畀催淚彈又好，畀警方追捕都好，呢兩種唔同講法都有出現過，而我訪問嗰個證人推測係畀警方追捕失足，唔知係咪失足，跟住跌咗落平台。」黃同學逗留至救護車離開。