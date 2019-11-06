【何君堯遇襲】左上胸中刀、兩助選員輕傷　何：競選秩序蕩然無存

立法會議員何君堯今早於屯門「擺街站」時遇襲，事後何於「微博」發新聞稿指，他左上胸被刀刺中，目前沒有生命危險。他兩位同事分別雙手及手臂中刀受傷。他斥事件為香港區議會直選上黑色的一天，「候選人竟然受到兇徒蓄意的襲擊，競選秩序已經蕩然無存。」

+ 5 + 4 + 3

何君堯於「微博」發新聞稿指，他左上胸被刀刺中，已即時送到急症室接受醫護人員治理，目前沒有生命危險。 政府新聞處：絕對不容忍任何暴力行為 政府新聞處表示，立法會議員何君堯今日（11月6日）上午在屯門被人用刀刺傷，政府發言人強烈譴責是次襲擊行為。警方已拘捕一名涉案男子，並會深入調查案件。發言人表示，香港一向是多元、包容的社會，市民表達意見時應該和平理性，互相尊重。政府亦絕對不容忍任何暴力行為，警方會繼續嚴正執法，保障社會安寧。 男疑兇利刀插向何君堯 三人受傷 事發在今日（6日）早上八時許，何君堯與其競選團隊在屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲。當時一名身穿藍衫及戴鴨舌帽的男子，手持鮮花走向何君堯，他指能否與何合照，何君堯指可以，對方於是伸手入袋內。當時戴鴨舌帽男疑犯，突然取出黑色長利刀，插向何君堯，戴鴨舌帽男疑兇被多人制服在地面，負傷的何君堯幫忙制服疑犯。 警方表示，何君堯被可疑人斬傷，他清醒由救護車送院治理，事件中有三人受傷，包括何君堯、何君堯助理及疑兇。警方仍在調查中。男疑犯當場被捕。

何君堯回應遇襲事件全文：

首先感謝各位關心我的支持者、朋友和媒體，本人今早在屯門樂翠區進行街站宣傳，期間遭受兇徒蓄意持刀襲擊。過程中，我的左上胸被刀刺中，已即時送到急症室接受醫護人員治理。目前我沒有生命危險，正在留院接受手術治療。另外有兩位同事，一位手部受刀傷，一位雙手及手臂受傷。 兇徒亦已被拘捕。感謝醫院及警方對我及我們團隊的幫助。

最近建制派已經被黑色勢力的威嚇所籠罩，辦事處和宣傳品被刑事毀壞、候選人被抹黑，今早甚至是香港區議會直選上黑色的一天，候選人竟然受到兇徒蓄意的襲擊，競選秩序已經蕩然無存。

人間正道是滄桑，今天，我何君堯雖然受傷了，雖然這個競選氣候已經不公和失去秩序了，但我仍然會無畏無懼。因為香港已經亂夠了，正如我的選舉口號：穩定勝於一切，我們要止暴制亂，讓香港社會回復安寧！