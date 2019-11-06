【何君堯遇襲】何兄長探病　稱無生命危險　強調「佢唔係黑社會」

立法會議員何君堯「擺街站」時遇襲，受傷送院，其兄何君柱下午到屯門醫院探望，他指何僅少量內出血，沒有生命危險。對於外界質疑事件是由何君堯自編自導自演，何君柱聞言反指「用你自己正常角度去思考」，又強調7.21元朗恐襲與何君堯無關，「你哋成日話佢係黑社會，佢係唔係大家好清楚，我好確定講，何君堯唔係黑社會」。

何君堯的兄長何君柱下午3時許現身屯門醫院，何君柱接受傳媒追訪時表示，何君堯僅些少內出血，現時清醒，完全沒有生命危險，籲外界放心。被問到會否作出譴責？何君柱反指，「有咩譴責？政府日日都有譴責啦，結果又點？」

「無參與7.21」

有傳媒指出，外界質疑何君堯自編自導自演，何君柱即反問「你唔需要問我，你用你自己正常角度去思考」。被問到事件是否與7.21有關？何君柱指，「7.21關唔關佢事，大家好清楚，握下手話同社團、黑社會有關，係搞事者，我作為大佬，好清楚佢完全無參與」。

「握下手傾下偈好正常」

何又補充，6.30撐警集會後，何君堯曾獲保安邀請到佐敦食飯，當中有人是居住元朗Yoho town，加上元朗、屯門區有不少人認識何君堯，「（7.21當晚）握下手傾下偈好正常，你哋成日話佢係黑社會，佢係唔係大家好清楚，我好確定講，何君堯唔係黑社會」，反指7.21當晚見到某位議員帶市民到元朗，又全程直播。

何君柱又表示，現時不擔心何君堯參選安全，揚言「一個人豁咗出去就無事喇」。

何君堯與兄長何君柱是律師樓合夥人，並一同出任多間由「Profit Trade」控股香港公司的董事。