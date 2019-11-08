【墮樓科大生】周梓樂不治　墮樓原因未明　警、消防見傳媒

周一（4日）將軍澳發生警民衝突，22歲科大生周梓樂被發現在尚德停車場高處墮下，昏迷送院搶救，留醫期間他情況一直不樂觀，至今早8時許，證實不治。早前領展已公開多條停車場的閉路電視片段，惟未能拍到周同學身影及墮樓經過，事發第五日，周同學墮樓原因仍成謎。 警方下午4時半將舉行簡報會，由東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷及東九龍總區刑事總部警司（行動）胡家欣會見傳媒，另外消防處助理救護總長（九龍東區）梁國禮亦會出席。

【1725】對於有片段顯示一名被懷疑為周同學的人於二樓停車場遭被懷疑為便衣警員推前，胡家欣指有關片段兩人的衣著，均與周同學不同，相信兩人並非周同學，另一角度片段顯示，由馬路中心拍攝到的角度，兩人是相隔一段距離，並排向前行，兩人沒有身體接觸，「可能是角度問題，向前仆一仆」，但未知兩人身分，胡家欣強調警方當時沒有於將軍澳一帶派出喬裝或便衣警員，但是否休班警員則未能得知，因休班警員無需報告。

【1720】被問到A344救護車有否因警方阻礙而延遲到達現場處理事件，梁國禮表示，救護車到達唐明街後，離遠已看到前方有車輛停泊，包括有雙層巴士及私家車，亦有市民向救護車示意，這條路前方已不能前進，因此救護車選擇由尚信樓路口進入尚德邨前往現場，再徒步前往傷者位置。傅逸婷補充，警方第二次進入停車場，因為尚德邨停車場及交通公共交匯處遭示威者擺放的阻塞物堵塞，若車輛想進入尚德邨，該條路不能進入。

至於會否成立獨立調查委員會調查事件，傅逸婷表示，案件由東九龍總區重案組跟進，警方已於48小時內進行第一次發布會，當時希望盡快向公眾交代事件，因此集中意外發生的時間公布，之後調查期間看到更多閉路電視及行車記錄儀片段，掌握更多資料後，確認警方曾於死者進入停車場之前，做過巡邏工作，而死者零時後進入停車場，與警方巡邏工作時間沒有衝突。

【1700】胡家欣再解釋，零時19分至零時23分，死者獨自於富康花園商場出入，零時26分，死者經富康花園天橋首次進入尚德邨停車場，其間零時19分、零時38分、零時44分、零時45分、零時47分、零時49分，看到死者於靠近唐明街停車場一端，死者獨自一人、用正常速度、非奔跑徘徊，當時他有使用手提電話，並無與其他人有身體接觸；至凌晨1時正，死者經富康花園天橋離開停車場，約1分鐘後折返停車場，其後由停車場二樓行車斜路，步行前往三樓，之後停車場閉路電視就沒有再看到死者出現。

【1650】傅逸婷指警方曾兩次進入停車場，包括於星期日晚11時06分至20分左右，當時死者不在停車場內，而第二次則於星期一凌晨1時04分後，警方進入停車場時，消防員差不多於同一時間正為死者急救。對於有人指控警方曾於停車場內追捕死者，甚至將死者推倒，以致他失足墮下，警方澄清絕無此事，又呼籲市民如有資料請向警方提供以查明真相。

另外對於網上有人號召就事件於明日及今晚舉行集會，傅逸婷指警方尊重任何合平理性公眾活動，但留意到網上有偏激言論，傅呼籲市民冷靜，指事件無人想見到及發生，希望大家想清楚，無人希望見到混亂情況再次出現。

【1645】胡家欣表示，11月3日晚上10時分，警方於皇冠假日酒店附近、即唐德街附近商場處理滋擾事件，確認晚上11時06分至20分，有警員進入尚德邨停車場處理附近滋擾人士；警方確認，晚上11時54分，周獨自離開住所；零時23分，有示威者在唐明街及唐俊街交界堵路、投擲硬物，警方到場處理；零時26分，死者獨自從富康花園天橋，步行進入尚德邨停車場；至凌晨1時，觀察到死者斷斷續續、於停車場內徘徊；

零時41分，警方往廣明苑方向推進，其間曾施放催淚彈；零時55分，消防接報有警鐘誤鳴案件，進入尚德邨停車場處理；至凌晨1時，警方於附近屋苑閉路電視看到，死者獨自由尚德停車場，步行出富康花園天橋，向富康花園前進，之後1分鐘內、約凌晨1時01分，由富康花園天橋折返停車場；凌晨1時02分，死者獨自由停車場二樓行車斜路，步行前往三樓、推斷死者墮樓位置；凌晨1時05分，有市民通知消防有人從高處墮下，消防前往處理。

【1640】傅逸婷指，11月3日晚上10時半，將軍澳皇冠假日酒店附近，有人開始聚集及叫囂，尚德邨停車場亦有人於高處地方聚集，警方為免危害公共安全，晚上約11時06分，警方曾經派員到尚德邨停車場巡邏，約11時20分離開停車場，至凌晨1時04分，警方第二次由地面進入停車場，並開始驅散停車場在高空向警察投擲硬物的示威者，警察去到停車場2樓，看到有消防員進行急救，才知道有關事件發生。

【1635】東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷表示，警方知道對於一名男子於將軍澳停車場墮下事件大家非常關注，對於該名年輕人不幸逝世，警方對他及其家人、朋友致以深切慰問，警方與所有市民一樣心情沉重、痛心、難過。案件現由東九龍總區重案組接手，警方會深入調查，亦建議召開死因庭調查死者的死因。

傅逸婷指警方知道市民對當晚情況有很多疑問，警方於事發48小時內已盡快舉記簡報會，集中翻查於關鍵時間，即於死者進入停車場、約凌晨1時左右於停車場的閉路電視，而之後警方擴闊調查範圍及時間軸，包括事前及附近商場的閉路電視、私家車的行車紀錄儀等。

本周一凌晨時份將軍澳發生衝突，22歲科大生周梓樂被發現倒卧在停車場，懷疑從停車場3樓直墮2樓，導致腦出血、盤骨碎裂。據悉，周同學先後接受兩次手術為腦部止血，但情況未見好轉，今早8時許證實不治。