【墮樓科大生】周梓樂離世　領展：計劃盡快發放更多CCTV片段

科大學生周梓樂在將軍澳尚德停車場高處墮下，留醫5日後不治。擁有停車場的領展表示停車場有35支分佈於不同位置的閉路電視鏡頭，早前已公布其中10段影片，均未能拍到周同學身影及墮樓經過。領展對周同學離世感到非常婉惜及難過，表示計劃盡快發放更多閉路電視片段。據了解，有關涉事停車場升降機閉路電視擁有權，房屋署與領展均稱非擁有人，01記者正向雙方查詢。

香港科技大學學生周梓樂周一（4日）凌晨在將軍澳尚德停車場3樓跌落2樓重傷，留醫5日後離世，其墮樓原因仍然成謎。領展對周同學離世感到非常婉惜及難過，向其家人及親友致以深切慰問，了解到外界對事發經過仍有疑問，計劃盡快發放更多閉路電視片段。領展又表示，由於片段眾多，需時分段複製，但不會編輯片段。而為保障個人私隱及遵從法例的要求，領展在發放片段前需將片段內出現的公眾人士面容以電腦效果遮蓋，這需要時間準備，正全力進行有關工作，將分批發布。發言人指會繼續配合警方調查，提供一切所需協助，有關閉路電視公佈詳情可留意領展推特帳戶。



領展早前表示涉事停車場有35支閉路電視鏡頭分佈於不同位置，沒有翻閱所有鏡頭及更長時段的錄影片段，為盡快回應公眾關注，於是因應警方進場及墮樓發生最可能的地點和時間去選取相關片段發放，日前發放6支閉路電視鏡頭所攝錄的10個片段。

據了解，有關涉事停車場升降機閉路電視擁有權，房屋署與領展均稱非擁有人。房署回覆香港01指，涉事停車場包括升降機和相關閉路電視片段，均由領展所有。