【墮樓科大生．持續更新】逾千學生出席觀塘集會　獻花悼念周同學

22歲科大生周梓樂於本周一（4日）凌晨時份，在將軍澳警民衝突中被發現在尚德停車場內墮到2樓平台，導致嚴重腦出血、盤骨碎裂，留醫伊利沙伯醫院5日後今早不治。今晚（8日）有網民發起多區悼念周同學活動，地點包括將軍澳、旺角等，活動預計由晚上7時45分開始，至晚上10時完結。 【19﹕00】銅鑼灣﹕SOGO貼出通告指今日暫停營業，大批顧客碰門釘，另宥三輛坐滿防暴警的警車在SOGO門外戒備。 【18﹕54】觀塘﹕大會宣佈集會將會結束，現場人士高唱《願榮光歸香港》。而集會場地接著將會作宗教活動為周同事祈禱。大會又指因《禁蒙面法》生效，呼籲現場人士脫下蒙面用品，並指附近有警員，提醒大家要「和理非」、「安全」、「返屋企溫書」。

【18﹕39】觀塘﹕出席集會的人數增至1,000人。

【18﹕18】觀塘﹕立法會議員區諾軒質疑科大生墮樓當日，警方所指防暴警在墮樓前沒有入停車場、沒有阻礙救護車進入、在零時45分至1時之間警方沒有放催淚彈的說法，呼籲大家要發掘真相，將不義的事情向社會不同角落、階層及國際社會傳開去，並叫學生堅守崗位，帶著信念走下去。

【17﹕40】觀塘﹕學生代表表示周同學在彼岸看著集會，叫大家一同叫口號，他又指今次的事件主體是香港的學生，大財團、大集團沒有資格說放棄他們，他呼籲大家合力撼動政權，直至在煲底相見。

【17﹕23】觀塘﹕觀塘集會宣佈開始，出席人士站起為周同學默哀三分鐘。現場所見有逾500人出席。

【17﹕08】觀塘﹕有同學表示將會在現場獻花，悼念剛離世的周同學。

【17﹕00】觀塘﹕有應屆文憑試學生表示，現時心情特別忐忑，一方面擔心學業及升學問題，另一方面，由於現時社會事件未平息，五大訴求仍未達成，一下子要將部份時間調配到學習上，感到有點愧疚。不少中學現時正進行中期測驗，黃同學表示，原定今日放學後需要去補習，但得知有學生因參與社會運動而不幸過身，感到非常難過，決意出席集會後才繼續補習及溫習課本。

【16﹕42】觀塘﹕現場有超過200名來自不同中學的中學生前來等候集會，不少人響應大叫口號。

【16﹕30】觀塘﹕觀塘海濱公園有約百名中學生聚集，準備參與下午5時的集會活動。

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今午，周同學墮樓現場持續有人前往悼念，現場放了數十枝白色鮮花，欄杆上掛有紙鶴，停車場的牆壁化身連儂牆，上面貼滿前來悼念的人留下的悼念字句，望周同學能安息。