【墮樓科大生．直播】周梓樂離世多區悼念　數百學生出席觀塘集會

22歲科大生周梓樂於本周一（4日）凌晨時份，在將軍澳警民衝突中被發現在尚德停車場內墮到2樓平台，導致嚴重腦出血、盤骨碎裂，留醫伊利沙伯醫院5日後今早不治。今晚（8日）有網民發起多區悼念周同學活動，地點包括將軍澳、旺角等，活動預計由晚上7時45分開始，至晚上10時完結。

【17﹕40】觀塘﹕台上人士表示周同學在彼岸看著集會，叫大家一同叫口號，他又指今次的事件主體是香港的學生，大財團、大集團沒有資格說放棄他們，他呼籲大家合力撼動政權，直至在煲底相見。

【17﹕23】觀塘﹕觀塘集會宣佈開始，出席人士站起為周同學默哀三分鐘。現場所見有逾500人出席。

【17﹕08】觀塘﹕有同學表示將會在現場獻花，悼念剛離世的周同學。