【悼念科大生．直播】油麻地彌敦道現懷疑彈殼　CID疑向天開一槍

22歲科大生周梓樂於本周一（4日）凌晨時份，在將軍澳警民衝突中被發現在尚德停車場內墮到2樓平台，導致嚴重腦出血、盤骨碎裂，留醫伊利沙伯醫院5日後今早不治。今晚（8日）有網民發起多區悼念周同學活動，地點包括將軍澳、旺角等，活動預計由晚上7時45分開始，至晚上10時完結。

【2215】旺角：於彌敦道近碧街向尖沙咀方向，出現一粒懷疑實彈彈殼，有現場市民指早前有多名速龍小隊警員到場，其間懷疑開槍，暫未知有否人受傷。據現場消息指，一名CID警員疑向天開一槍。

【2205】沙田：防暴警進入沙田第一城清走路障，一度舉起黑旗，其後防暴警返回警車。

【2158】港鐵指因應荃灣站及馬鞍山站有突發情況，兩站臨時關閉，所有列車不停兩站。

【2150】旺角：亞皆老街及新填地街有示威者燃點路障，火光熊熊。另外於近朗豪坊對開亞皆老街近上海街，地上出現數個紙箱，其中一個被以黑漆噴上「危險」字眼。

【2143】沙田：防暴警員到達第一城對開大涌橋路清走路障，示威者向第一城屋苑及金利來集團中心方向離開。有示威者進入第一城9座外位置設置路障，防暴警員未有進入。

【2140】荃灣：早前荃灣有店舖包括優品360及美心西餅被人毀壞，多名警員到達楊屋道。

【2135】沙田：沙田第一城對開一輛Pizza Box電單車，於駛入大涌橋路時懷疑因高速駛過路障，及被指撞到數名示威者，其後被示威者「私了」，司機倒地及稱被示威者襲擊，電單車尾箱亦被擊毀，有急救員在場為司機治理。

【2130】屯門：市中心輕鐵站天橋發生火警，消防到場灌救，另外多名防暴警員到場，曾經一度高舉橙旗。另外一間美心皇宮被人破壞。

【2126】元朗、荃灣：元朗大馬路開始有示威者架設路障。另外於荃灣沙咀道遊樂場外馬路亦被架起路障，沙咀道現時被封。

【2125】馬鞍山：新港城中心有美心西餅及Starbucks被示威者破壞，店內物品散落地面。

【2122】沙田：數百人行至大涌橋路近火炭路，有人再以路障堵路，其間有警車經過示威人士附近但未有停下。

【2118】銅鑼灣：銅鑼灣有黑衣人士開始搬出鐵欄，於軒尼詩道設路障。

【2110】旺角：早前起火的旺角站外電話亭，消防人員到場檢查。示威者繼續於彌敦道及亞皆老街交界聚集。

【2105】沙田：大涌橋路乙明邨對開，來回線有示威人士設置路障，包括以雪糕筒及絲帶攔路，另外於沙田圍路近大涌橋路，有示威者正拆下鐵馬。

【2058】沙田：港鐵指因應沙田站有突發情況，沙田站臨時關閉，所有列車不停沙田站。

【2054】旺角：彌敦道及亞皆老街交界有大批示威人士步出馬路，有人以雜物設置路障，有黑衣示威者爬上旺角站出口，以硬物撞擊港鐵標誌，又於外牆噴漆塗鴉。其後多名示威者又舉傘及拆毀一個電話亭，其後現場冒出火光。