【悼念科大生．直播】銅鑼灣群眾指罵警員　防暴出動制服至少一人

22歲科大生周梓樂於本周一（4日）凌晨時份，在將軍澳警民衝突中被發現在尚德停車場內墮到2樓平台，導致嚴重腦出血、盤骨碎裂，留醫伊利沙伯醫院5日後今早不治。今晚（8日）有網民發起多區悼念周同學活動，地點包括將軍澳、旺角等，活動預計由晚上7時45分開始，至晚上10時完結。 【2045】沙田：於新城市廣場聚集的人士，跟隨旗手步出百步梯，並陸續前往城門河方向。 【2038】屯門：屯門大會堂對出文娛廣場自八時起站滿悼念市民。保守估計高峰期超過700人聚集。大會於晚上八時零九分開始默哀。完成後，廣場仍有大批市民展開祈禱會及獻花儀式。 【2035】銅鑼灣：防暴警員陸續後退，其後返回警車離開，在場人士即時步前，並高叫「光復香港時代革命」等口號。 【2030】銅鑼灣：持長槍防暴警員於崇光百貨對開拉起防線，有在場人士高叫「血債血償」。 【2025】銅鑼灣：銅鑼灣聚集人士包圍在場的數名警員並不斷指罵，多名防暴警員到場，雙方一度推撞，一名黑衣人士被警員制服在地，現場氣氛緊張。 【2020】沙田：新城市廣場聚集市民亮起手機燈，合唱《Sing Hallelujah to the Lord》。 【2015】馬鞍山：新港城中心默哀人士高呼解散警隊，刻不容緩。及後，有人提醒「今晚不嗌口號」，大家繼續默哀及摺紙鶴。現場約有近千人。

銅鑼灣市民指罵在場警員，防暴警到場。（麥凱茵攝）

沙田新城市廣場出現黑衣人潮。（王譯揚攝）

市民於銅鑼灣東角道對開馬路兩旁默哀。（麥凱茵攝）

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【2010】銅鑼灣：有人呼籲聚集人士以自己方式到將軍澳尚德邨停車場獻花，現場人士正唱《願榮光歸香港》。

【2005】將軍澳：尚德停車場人龍中有人默哀，路上有車輛輪流響號。當有車在停車場經過時，眾人「分紅海」式讓車經過。周同學墮樓位置，數百名市民在現場唱出多首聖詩及念禱告作悼念。市民排隊行樓梯進入停車場時，邊行邊叫「香港人報仇」。

【2001】元朗：十多名穿上裝備防暴警察於元朗大馬路戒備。

【2000】多區市民於晚上8時許低頭默哀 ，神情肅穆。

【1954】沙田：新城市廣場中庭及各層玻璃圍欄位置均有市民聚集，人數近千人。

【1954】銅鑼灣：聚集人士已站滿東角道兩旁，他們正傳遞白色蠟燭及白色鮮花。

【1950】將軍澳：尚德邨停車場現時有最少數百名到場排隊等候獻花及悼念，人潮已排滿整個二樓行人路位置。

【1945】銅鑼灣：銅鑼灣聚集的人士開始增多，暫時東角道兩邊行人路已站滿。

【1940】旺角：旺角豉油街近西洋菜南街約百多人聚集，現場多人手持白花，及寫有「周梓樂沉冤待雪」的單張。

【1930】將軍澳：尚德停車場於晚上7時許陸續有市民到場，並於事發的停車場二樓獻上白花及紙鶴悼念，並點起蠟燭及張貼連儂牆。有市民亦於牆上貼上「周梓樂同學主懷安息」，及貼上白紙讓市民寫上悼念字句。

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【19﹕23】大埔﹕大埔超級城C區中庭，有十多人聚集，有人獻花及摺紙鶴。

【19﹕20】元朗﹕有市民到元朗西鐵站附近的連儂牆獻上白色菊花及接紙鶴，以悼念科大生周梓樂。

【19﹕00】銅鑼灣﹕SOGO貼出通告指今日暫停營業，大批顧客碰門釘，另宥三輛坐滿防暴警的警車在SOGO門外戒備。

【18﹕54】觀塘﹕大會宣佈集會將會結束，現場人士高唱《願榮光歸香港》。而集會場地接著將會作宗教活動為周同事祈禱。大會又指因《禁蒙面法》生效，呼籲現場人士脫下蒙面用品，並指附近有警員，提醒大家要「和理非」、「安全」、「返屋企溫書」。

【18﹕39】觀塘﹕出席集會的人數增至1,000人。

【18﹕18】觀塘﹕立法會議員區諾軒質疑科大生墮樓當日，警方所指防暴警在墮樓前沒有入停車場、沒有阻礙救護車進入、在零時45分至1時之間警方沒有放催淚彈的說法，呼籲大家要發掘真相，將不義的事情向社會不同角落、階層及國際社會傳開去，並叫學生堅守崗位，帶著信念走下去。

【17﹕40】觀塘﹕學生代表表示周同學在彼岸看著集會，叫大家一同叫口號，他又指今次的事件主體是香港的學生，大財團、大集團沒有資格說放棄他們，他呼籲大家合力撼動政權，直至在煲底相見。

【17﹕23】觀塘﹕觀塘集會宣佈開始，出席人士站起為周同學默哀三分鐘。現場所見有逾500人出席。

【17﹕08】觀塘﹕有同學表示將會在現場獻花，悼念剛離世的周同學。

【17﹕00】觀塘﹕有應屆文憑試學生表示，現時心情特別忐忑，一方面擔心學業及升學問題，另一方面，由於現時社會事件未平息，五大訴求仍未達成，一下子要將部份時間調配到學習上，感到有點愧疚。不少中學現時正進行中期測驗，黃同學表示，原定今日放學後需要去補習，但得知有學生因參與社會運動而不幸過身，感到非常難過，決意出席集會後才繼續補習及溫習課本。

【16﹕42】觀塘﹕現場有超過200名來自不同中學的中學生前來等候集會，不少人響應大叫口號。

【16﹕30】觀塘﹕觀塘海濱公園有約百名中學生聚集，準備參與下午5時的集會活動。

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今午，周同學墮樓現場持續有人前往悼念，現場放了數十枝白色鮮花，欄杆上掛有紙鶴，停車場的牆壁化身連儂牆，上面貼滿前來悼念的人留下的悼念字句，望周同學能安息。