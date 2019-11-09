【悼念周梓樂．直播】屯門大會堂外火燒水馬　消防救熄　防暴出動

11月4日凌晨將軍澳衝突期間，於尚德停車場墮樓重創的科大學生周梓樂，留醫第五日後，昨早（8日）傷重不治。昨晚大批市民到尚德停車場事發現場悼念，包括獻上白花、紙鶴及貼連儂牆等，又寫上悼念語句，人潮一度站出停車場外唐明街及唐俊街路口。惟昨晚多區悼念活動演變衝突，其後於將軍澳亦有示威者堵路、商店被破壞，警方施放催淚彈及胡椒球槍驅散。

今日再有市民到尚德停車場悼念周梓樂，事發位置成一片花海，市民陸續上前獻花及鞠躬致意。另外於停車場外牆有人掛起「警謊殺人」等橫額。

【20﹕44】屯門﹕屯門大會堂對出空地，有水馬及雜物堆積，懷疑有人縱火。消防接報到場，派出一喉及一煙帽隊，迅即將火救熄。防暴警到場戒備。