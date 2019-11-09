【悼念周梓樂．直播】旺角有人擲燃燒彈　路障起火　警射胡椒球彈

11月4日凌晨將軍澳衝突期間，於尚德停車場墮樓重創的科大學生周梓樂，留醫第五日後，昨早（8日）傷重不治。昨晚大批市民到尚德停車場事發現場悼念，包括獻上白花、紙鶴及貼連儂牆等，又寫上悼念語句，人潮一度站出停車場外唐明街及唐俊街路口。惟昨晚多區悼念活動演變衝突，其後於將軍澳亦有示威者堵路、商店被破壞，警方施放催淚彈及胡椒球槍驅散。 今日再有市民到尚德停車場悼念周梓樂，事發位置成一片花海，市民陸續上前獻花及鞠躬致意。另外於停車場外牆有人掛起「警謊殺人」等橫額。至晚上11時後，旺角再爆衝突，屯門亦有警民對峙。《香港01》正進行直播。

凌晨近一時，旺角彌敦道有路障起火。稍後由消防員撲滅。（陳永武攝）

晚上11時許，警方在旺角西洋菜南街一帶驅散眾。（陳永武攝）

【00﹕22】防暴警向西洋菜南街一帶，發射多枚胡椒球彈。

【00﹕00】有人在旺角彌敦道堆積雜物堵路，警員在彌敦道另一端清除雜物。

【23﹕30】旺角西洋菜南街一帶再爆衝突，有人在商務印書館門外墳墨。

【21﹕48】屯門﹕火警現場已不見防暴警員及消防員，現場消息指早前有4至5人快閃縱火。

【21﹕20】沙田﹕沙田新城市廣場中庭位置亦有悼念活動，數十人獻花、摺紙鶴。

【20﹕44】屯門﹕屯門大會堂對出空地，有水馬及雜物堆積，突然起火。消防接報到場，派出一條喉及一隊煙帽隊，迅即將火救熄。防暴警到場戒備。

↓↓ 周六晚至周日凌晨旺角衝突情況↓↓

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周同學於醫院搶救5日，昨日證實不治。（資料圖片）

市民今日再到尚德停車場悼念昨日（8日）離世的科大生周梓樂。（王譯揚攝）

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22歲科大生周梓樂於本周一（4日）凌晨約1時，在將軍澳衝突期間被發現在停車場內從3樓跌落2樓，導致腦出血、盤骨碎裂。周梓樂留醫其間情況一直危殆，昏迷指數低迷，需用強心藥及以機器維生，搶救5日後至昨早8時許傷重不治。

CCTV拍得疑周梓樂徘徊停車場

警方指翻查現場及附近一帶閉路電視，發現周梓樂於周日上11時54分獨自離開住所，其後從富康花園天橋進入尚德邨停車場，然後一度經天橋往返停車場。領展亦公開多條停車場的閉路電視片段，當中拍得懷疑為周於事前曾數度行經停車場二樓，惟未能拍到周的墮樓經過，墮樓原因仍然未明。警方指當晚警員曾兩次進入停車場，包括周日晚11時06分至20分左右，當時死者未進入停車場，而第二次為凌晨1時04分後，但當時墮樓事件已發生。警方澄清警方並無於停車場內追捕死者，甚至將死者推倒，以致他失足墮下。