【11.11三罷】西灣河實彈擊中示威者　一男子腎臟撕裂正接受手術

網民發起11.11 黎明行動抗議警方被指濫權濫暴， 早上約7時20分西灣河傳出3下槍聲，有傳媒拍攝到一名交通警開三槍，擊中兩名黑衣人。警察公共關係科指一名男子被送往東區醫院，現場消息指警方追捕兩名市民期間，拔槍射擊逃走中兩人。醫管局上午9時15分表示，該名中槍男子正在東區醫院接受手術。據了解，男子腹部中槍，右邊腎臟及右邊肝臟撕裂、肝門靜脈受損，正進行剖腹手術，需要切除右半邊肝及右邊腎。醫管局表示截至上午10時，東區醫院接收一名中槍男子，情況危殆。

西灣河實彈擊中示威者，一男子腎臟撕裂正接受手術，防暴警員在醫院外戒備。（蔡正邦攝）

西灣河疑開真槍，傷者滿身鮮血，消息指追捕時開火。（莊恭南攝）

網民發起11.11 黎明行動及「三罷」， 警方清晨各區嚴防堵路進行搜查及拘捕行動。早上約7時20分西灣河傳出3下槍聲，有傳媒拍攝到一名交通警開三槍，擊中兩名黑衣人，一名男子被送往東區醫院。現場消息指警方追捕兩名市民期間，拔槍射擊逃走中兩人。據了解，男子腹部中槍，右邊腎臟及右邊肝臟撕裂、肝門靜脈受損，正進行剖腹手術，需要切除右半邊肝及右邊腎。

據知其中一位入手術室前能清晰大聲說話。開槍事件後各區民情鼓譟，黃大仙市民質疑警方做法，包圍防暴警又情緒激動指已有三人中實彈，警員則回應「嫌少得滯添呀」，市民隨即嘩然。

警方表示今日上午（11日）全港多區有激進示威者以雜物堵路，阻塞交通。截至上午8時半，示威者於下列地點聚集堵路。紅磡海底隧道往香港方向九龍入口，警方正於附近一帶驅散示威者。大老山隧道往鑽石山方向，警方正於附近一帶驅散示威者。屯門公路出九龍方向，近青山公路一段，警方正於附近一帶驅散示威者。將軍澳唐賢街及寶邑路一帶，多處有激進示威者以雜物堵路，交通受阻。吐露港公路往沙田方向近馬料水，有激進示威者以雜物堵路，交通受阻。



警方警告示威者立即停止違法行為。警方正在眾多嚴重堵路地點清理路障。警方呼籲外出的市民要預留較多時間，並留意最新交通消息。