【11.11三罷】大老山隧道口起火冒濃煙　葵涌警署遭掟汽油彈

今早（11日）有網民號召三罷行動，號召到多區進行堵路，其中大老山隧道口路障起火，濃煙直冒，車輛需停於隧道口外；另外，今早葵涌警署有黑衣人向警署內投擲汽油彈，警署內有巴士頂部著火濃煙直起。 至約八時許，港鐵葵芳站車廂遭縱火，其後已救熄，港鐵指因應情況車站臨時關閉，列車不停葵芳站。

大老山隧道口起火 濃煙四起

今早有網民號召三罷行動，號召到多區進行堵路，有示威者於多處縱火以阻塞道路。其中大老山隧道口今早遭縱火，上址疑被雜物堵塞並被焚燒雜物，現場冒出大量濃煙，多輛巴士、私家車於路面停頓。警方今早（11日）7時47分，接報指大老山隧道沙田往觀塘方向，疑有人燒雜物，目前案件仍在調查中。

葵涌警署遭投汽油彈

另外，今早葵涌警署位置外有大批黑衣人出現，其間有人向警署投擲汽油彈及雜物，警署內有巴士頂部著火，濃煙直冒，警署內有人以滅火筒撲滅火種。

葵芳站車廂遭縱火 車站臨時關閉​

今早約8時許，葵芳站車廂內被人縱火，其後已救熄，港鐵指因應情況車站臨時關閉，列車不停葵芳站。另外，今早約7時30分理工大學校園內，有大批黑衣人聚集，並設置路障堵路，防暴警員隨後進入大學範圍內，並一度發出多枚催淚彈，防暴警員撤出後，有黑衣人在校園內焚燒雜物縱火；今早約7時41分，馬鞍山綫恆安站被縱火，港鐵隨後宣佈石門站來往烏溪沙站列車服務暫停。