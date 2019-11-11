【11.11三罷・黃大仙】黑衣人抗議　德望學校恐遭包圍提早放學

網民發起三罷行動，清晨起到多區進行堵路。其中港島西灣河黑衣人堵路期間，一名交通警員在毫無警示下，向黑衣人腹部開槍，繼而再開兩槍；中槍黑衣人倒地，警員最少制服兩人。網上消息指，涉事警員曾任德望學校家長教師會主席。上午11時許，有市民手持寫有「德望家教會主席殺人犯」標語到德望抗議。德望學生表示老師早上向同學宣佈，由於有消息指將有人包圍學校，所以提早放學。

上午11時許，有市民手持標語到德望抗議。

有網民號召今早（11日）7時於各區進行堵路行動，以進行全民三罷行動。港島西灣河黑衣示威者堵路期間，一名交通警員在毫無警示下，向示威者腹部開槍，繼而再開兩槍。中槍黑衣人倒地，警員最少制服兩人。網上消息指，涉事警員曾任德望學校家長教師會主席。

中午12時許，有德望學校家長到校接放學。中三學生林同學的父親指，有家長收到短訊指，學校將提早放學，但他並無收到。林先生其後於網上看到消息指，學校於10時45分放學，方致電學校查詢。林同學則指，老師於早上向同學宣佈，由於有消息指將有人包圍學校，所以提早放學。至於明天是否如常上課，老師則指，「由於事出突然，學校未有應對計劃，會於稍後時間通知」。



林同學又指，得悉學校提早放學，原因為有學生的父親是警察，並涉嫌於今天早上在西灣河開真槍射傷兩名示威者。她又指，該名警員一直都是學校家教會成員，「由我中一入學到現在，每一年都在家教會會刊上看到他的照片。」林先生則表示，剛得悉事件時，「緊係好擔心啦！」

邱先生稱，今早突然收到女兒來電，稱學校要求學生立即撤離，他認為學校的安排不當，認為家長未必得閒前往接小朋友。邱先生指，清水灣路窄，大批家長同一時間前往接子女放學，道路非常擠塞，校方又規定家長一定要往禮堂簽到才可接走子女，安排上非常混亂，而沒有家長接送的子女要等校巴才能離開。邱先生稱，若學校如此惶恐，應考慮換一個家教會主席。

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網民發起三罷行動，清晨起到多區進行堵路。在黃大仙，上午8時許，有防暴警員向人群施放胡椒噴霧。至上午9時許，防暴警員再拘捕示威者，並大量使用胡椒噴劑，市民遂包圍防暴警員。至上午9時22分，防暴於黃大仙廣場外舉黑旗，惟並未使用催淚煙。

至上午11時許，黃大仙中心對出，一名中年婦女疑拍攝示威者大頭相，被在場示威者包圍。中年婦女倒地，聲稱心口痛，並要求在場人士召喚救護車。至中午約12時，黃大仙廣場外，大批示威者散去，約50人仍在場聚集。

中午12時許， 黃大仙中心對開，有防暴警員一度大叫，「多謝你哋出嚟比我射」。

下午1時許，有泥頭車於龍翔道清理磚頭。至下午約2時， 黃大仙廣場外防暴一度撤退，示威者遂掘磚，龍翔道一度全線被堵。示威者其後用索帶，將港鐵黃大仙站大閘綁起。

至下午2時許，防暴再於黃大仙廣場外舉黑旗，示威者遂四散。

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