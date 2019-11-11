【11.11三罷・新界直播】屯門防暴射催淚彈　截車檢汽油彈拘多人

今日（11日）有網民舉行三罷行動，號召到多區進行堵路，今早有大批示威者於全港各區設路障，警方於多處施放催淚彈，包括大專校園範圍內；至下午，新界各區示威情況仍然持續。

【23﹕37】醫管局表示，截至晚上10時，涉及今日示威活動而受傷送院的人數共99人，其中在西灣河中槍的21歲男子，以及馬鞍山遭人潑易燃液點火燒著的57歲男子，仍然危殆；另有4人嚴重，46人情況穩定。

【23﹕33】東涌﹕網傳片段，早前有示威者在大嶼北警署外縱火。

【23﹕09】屯門﹕警方再發射多次防暴槍，包括催淚彈。警截查一紅車，稱發現多顆汽油彈。防暴警在V City外拘捕兩男兩女，其中一男一女被指在其私家車上搜出汽油彈。現場所見，警方在車尾箱內檢獲未製成的汽油彈，另於黑色膠袋中取出數個汽油彈。

【23﹕09】將軍澳﹕消防車離開，現場仍有數十示威者聚集，未見警方到場。

【22﹕32】大埔﹕大埔港鐵站現已關門，連儂牆平靜，沒有破壞。站內部分設施損毀，未知是否今日破壞。

【22﹕27】屯門﹕防暴警舉起黑旗，然後射催淚彈。

【22﹕16】屯門﹕防暴警再度出動，有示威者掟汽油彈。

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【22﹕11】將軍澳﹕消防員已救熄火警。巴士總站內，一名男子被示威者「私了」，其後有人叫男子離開，他向尚德商場方向離去。

【22﹕04】東涌﹕東涌港鐵站晚上續遭塗鴉和破壞，美心旗下香港地餐廳，再次遭到大肆破壞。

【22﹕01】將軍澳﹕消防到場，遠距離開喉灌救，現場多次傳出爆炸巨響。

【21﹕44】將軍澳﹕示威者放火燒客貨車。貨van傳一下巨響，現場有地區人士叫街坊、記者後退。

【21﹕44】屯門﹕防暴警再多次放催淚彈，然後返回警車。

【21﹕28】屯門﹕防暴警繼續射催淚彈，示威者後退至內街。防暴警清走V city外路障，瓏門住戶不時在平台叫囂指罵。

【21﹕28】將軍澳﹕早前被破壞的客貨車，示威者成功將其推翻。

【21﹕24】屯門﹕部分示威者未有散去，不斷向警方叫囂﹕「出架水炮車啦!」防暴警繼續放催淚彈驅散。有黑衣人嘗試向防暴警掟雜物，有在場人士大叫﹕「走啦!」「你唔走我哋唔走呀!」

【21﹕19】屯門﹕防暴警再放多枚催淚彈，示威者不斷後退，有人大叫﹕「佢哋上子彈咋」。兩分鐘後，防暴警放催淚彈。

【21﹕15】屯門﹕V City對出，有約60名示威者聚集，警方放催淚彈。

【21﹕06】將軍澳﹕Popcorn 外 的將軍澳站A出口，示威者本欲撬閘無果，遂拆下消防喉放入去，並在另一邊則掉了汽油彈。

【20﹕50】天水圍﹕有示威者進入商場破壞美心MX、優品360等商舖。

【20﹕41】將軍澳﹕示威者將貨van上的物品掉在地上，當中發現了一些地盤工具、反光衣和證書。其後示威者拉起「封鎖線」，著周邊其他人「上返行人路」。

【20﹕40】屯門﹕屯門杯渡路及鄉事會路交界，有示威者設路障，曾起火，現已救熄。約晚上8時半起，屯門示威者以vcity為起點沿鄉事會路快閃設路障 最後一個路障位於屯門法院對開

【20﹕36】今日下午馬鞍山一名男子被人淋液體後燒傷，事後網上流傳一段錄音，指事件為「拍戲」，指那名男子為特技演員，更指他收取200萬酬金。就社交媒體流傳一段錄音聲帶，聲稱一名傷者訛稱燒傷，醫院管理局(醫管局)發言人澄清，沙田威爾斯親王醫院今日(11日)下午接收了一名嚴重燒傷病人，有關病人目前正在該院深切治療部病房留醫，情況危殆。醫管局呼籲外界停止轉發有關失實訊息。

【20﹕19】康樂及文化事務署（康文署）今日（11日）宣布，因應交通和多區出現的特殊情況，轄下文康設施已提早關閉或陸續在下午九時起暫停服務，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先瀏覽康文署網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/index.html），或致電1823查詢。

【20﹕11】將軍澳﹕尚德邨較早前有一名貨車司機與街坊爭執，司機離開留下貨Van，貨Van被破壞，有示威者將貨Van駕出馬路，合力圖推翻Van作路障，但沒有成功。示威者之後將車匙留在車內。

【20﹕10】荃灣﹕由於荃灣西站受到暴徒攻擊及縱火，車站臨時關閉，列車不停荃灣西站。

【19﹕52】上水﹕上水示威者已散去，有部份市民到場整理大會堂外的花壇。

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【19﹕27】將軍澳﹕快閃完畢，黑衣人往單車館後方退去。

【19﹕16】大埔﹕示威者在大埔馬路縱火，現場火勢猛烈。消防數分鐘後到場救熄。

【19﹕10】沙田﹕示威者把好運中心上的椅子、石屎花盆、渠蓋等從天橋上扔落橫壆街及源禾路交界位置。

【19﹕10】將軍澳﹕將軍澳廣場外，寶康路有路障。單車館外黑衣人正跑往路障方向。現場約數十名黑衣人，他們以共享單車、垃圾桶等堵塞迴旋處附近轉道路。

【18﹕30】葵芳﹕數名食環署職員清理葵芳葵富路的雜物，十多名防暴警員仍然於天橋上駐守，在場不見有示威者聚集。數十名黑衣示威者突然再衝出興芳路，以雜物「快閃」築起路障，行動不足5分鐘。

【18﹕18】沙田﹕示威者在威爾斯親王醫院暫散去。

【18﹕15】 沙田﹕橫壆街及源禾路有路障，當中橫壆街至沙田正街一帶車輛嚴重擠塞。

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【17:59】沙田﹕ 碩門邨女子與示威者爭執，被噴漆「私了」。

【17:45】沙田：示威者打破石門鄉議局外圍板，拉出大樓內椅子。燒石門民建聯議員的橫額。

【17:39】沙田：示威者再堵第一城club one對出。

【17:33】天水圍：防暴警於新北江天橋發射多枚催淚彈。沙田，示威者再堵翠榕橋、大涌橋十字路口。中大：多架警車在中大外近科學園戒備，有示威者在二號橋手持汽油彈，防暴警亦擎槍戒備。

【17:18】中大：一名身穿恤衫的男子欲走過二號橋拿車，指自己的車泊在那處，惟橋上至少有30名防暴，其中一名防暴表示聽不到該名男子想說什麼，「有咩想講行前講」，最後男子放棄離開。中大二號橋遺下多枚海綿彈及催淚彈彈頭。

【17:15】沙田：河畔花園及沙角邨十字路口有示威者快閃堵路。

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【17:04】 沙田：有示威者在源禾路十字路口架設路障堵路。天水圍：早前有示威者執拾石頭倒在路上，其後警方舉起橙旗及黑旗，準備驅散行動。中大：有防暴一度在中大門外，執拾一些彈殼後離開。

【16:52】沙田：新城市廣播，因特殊情況，商場營業時間提早結束。葵涌：葵涌廣場內，有保安員鎖閘，警員離開商場一帶，大批市民歡呼。

【16:30】 葵涌：警方於葵涌廣場2樓，連接天橋的位置設置封鎖線。 上水：有示威者今日於上水一帶聚集，其間防暴警卡火車站一帶戒備，至下午約4時半，進入上水中心對面水池至少四發催淚彈，至少兩發射向新都廣場平台，示威者立即四散，一名示威者被警方制伏，至少三名警員不斷向其揮動警棍，該名黑衣人遭按地制伏後，警員仍不斷揮動警棍。

【16:26】中大﹕中大宣布明天（12日）繼續停課，指鑒於社會情況持續惡化，公共交通服務受到嚴重影響，加上校園多處地方及設施損毀，復修需時，香港中文大學 (中大) 宣布明天 (11月12日）課堂將會取消。至於在中環美國銀行中心的課堂，同學可向其所屬學系 / 學院查詢相關安排之詳情。中大指，同學及同事的安全是大學的首要考慮。大學呼籲同學及各部門員工盡量遠離危險，留在安全的地方。各部門員工如果有安全上的顧慮，可以不必返回辦公室。各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

【15:59】 葵涌：數名防暴警員與在場人士口角，突然向記者、在場人士施放胡椒噴劑，並舉起槍指向市民，稱：「唔好亂講野」

【15:44】葵涌：警方向葵廣內發放一枚海棉彈。

【15:42】沙田：希爾頓中心及偉華中心，均有店舖被毀。

【15:20】葵涌：有在場人士指，約3時許多名警員甫落地，在沒舉旗情況下，向橋上發射多發催淚彈，大量催淚煙湧進葵涌商場，大部分商戶即時拉閘，當時在場大多只是街坊及老人家。

【15:06】中大：立法會議員鄺俊宇到場，望與校方交談；及後有示威者於校內燒雜物，現場冒出濃煙。

中大黑衣人買飯盒贈受影響的司機。（陳諾希攝）

【14:49】馬鞍山：馬鞍山廣場天橋已拉起封鎖線，有警員駐守，並有警犬協助蒐證，記者未能進內，現場有最少三輛警車停泊；另外有警車於附近一帶巡邏，有警員往馬鞍山圖書館及體育館調查。

【14:30】沙田：新城市近百戴口罩人士聚集。

【14:26】中大：防暴警員進入校園範圍，投擲多個催淚彈，拘捕四人期間，一度拖行其中兩人數十米，有警員於現場直呼：「大進帳」；警方及後再發多橡膠子彈或布袋彈。

【14:24】中大：警方勸喻現場人士勿擲汽油彈，惟現場未見人士扔物件。

【14:13】中大：防暴警於二號橋位置，再發兩枚催淚彈。

【13:32】中大：有黑衣人買飯盒贈予受路障影響的司機。

【13:30】沙田： 防暴清路障，近百示威者四散。

【13:18】沙田： 沙田正街，獅隧公路十字路口、大涌橋路均有路障。

【13:17】屯門：有示威者於屯興路架設路障，期間有一輛接載傷健人士的車輛駛經，示威者先行讓該架車輛駛離再封鎖該路段。

【13:11】中大：早上八時許防暴警員一度向校園施放多枚催淚彈、胡椒球後，包括中大「四條柱」位置後再撤出，中大其後宣佈取消本日所有課堂；目前現場有學生設置路障，暫不見防暴警員出現。

【13:00】馬鞍山：該名被焚男子較早前已被送院治理。

【12:48】馬鞍山：一名男子於海柏花園對開天橋疑與人爭執，及後被淋火水焚燒。

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西灣河男子被實彈撃中 警大專園校放催淚彈

有網民今日（11日）發起三罷行動「黎明行動」，號召到多區進行堵路，警方清晨於各區嚴防堵路進行搜查及拘捕行動，及後於多區發放催淚彈，又於大專校園包括上午七時半於理大發催淚彈，又於八時許在向中大校園發放多校催淚彈，多所大專院校已宣佈停課，有示威者於校園內設路障；另外早上七時，一名交通警開出三槍，當中疑擊中兩名黑衣人，一名男子及後被送往東區醫院治理。