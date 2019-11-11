【11.11三罷・新界直播】馬鞍山男被淋液焚身　警中大再發催淚彈

今日（11日）有網民發生三罷行動，號召到多區進行堵路，今早有大批示威者於全港各區設路障，警方於多處施放催淚彈，包括大專校園範圍內；至下午，新界各區示威情況仍然持續。

中大黑衣人買飯盒贈受影響的司機。（陳諾希攝）

【14:26】中大：防暴善員進入校園範圍，投擲多個催淚彈期間拘捕四人，有警員於現場直呼：「大進帳」

【14:24】中大：警方勸喻現場人士勿擲汽油彈，惟現場未見人士扔物件。

【14:13】中大：防暴警於二號橋位置，再發兩枚催淚彈。

【13:32】中大：有黑衣人買飯盒贈予受路障影響的司機。

【13:30】沙田： 防暴清路障，近百示威者四散。

【13:18】沙田： 沙田正街，獅隧公路十字路口、大涌橋路均有路障。

【13:17】屯門：有示威者於屯興路架設路障，期間有一輛接載傷健人士的車輛駛經，示威者先行讓該架車輛駛離再封鎖該路段。

【13:11】中大：早上八時許防暴警員一度向校園施放多枚催淚彈、胡椒球後，包括中大「四條柱」位置後再撤出，中大其後宣佈取消本日所有課堂；目前現場有學生設置路障，暫不見防暴警員出現。

【13:00】馬鞍山：該名被焚男子較早前已被送院治理。

【12:48】馬鞍山：一名男子於海柏花園對開天橋疑犢人爭執，及後被淋火水焚燒。

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西灣河男子被實彈撃中 警大專園校放催淚彈

有網民今日（11日）發起三罷行動「黎明行動」，號召到多區進行堵路，警方清晨於各區嚴防堵路進行搜查及拘捕行動，及後於多區發放催淚彈，又於大專校園包括上午七時半於理大發催淚彈，又於八時許在向中大校園發放多校催淚彈，多所大專院校已宣佈停課，有示威者於校園內設路障；另外早上七時，一名交通警開出三槍，當中疑擊中兩名黑衣人，一名男子及後被送往東區醫院治理。