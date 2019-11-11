【警方記者會】警：開槍阻搶槍　 電單車撞示威者警即休假

【17﹕26】新華社記者問及有警員被起底，警隊有沒有好的措施，能保護涉事警及其家屬，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，是次警員被起底的事件不是單一事件，過去一直有警員及家屬被起底，資料版放上網及收到恐嚇，江永祥稱，網上的言論是受到法律所規管，一樣可構成刑事恐嚇罪，而早前警隊透過律政署申請禁制令，目的是執行禁制令，阻止警員被恐嚇、搔擾甚至威脅家人安危，照顧同事在無後顧之憂的情況下去執行職務，「我哋係唔會畀呢一啲網上起底，又或者恐嚇言論嚇到我哋。」至於馬鞍山有大叔被燒傷，江永祥稱，事件由新界南總區重案組跟進，目前暫未有人被捕。

【17﹕20】記者追問電單車事件，謝振中指是分開警員及示威者，但片段中明顯見到電單車是撞向人，亦有人跌倒受傷，記者訪問中有人報稱被撞後頭暈。記者問警方如何理解「分開雙方」，用此方法製造距離是否合理，而該警員被停職，警方是否認為其做法有問題。另外記者追問法例是否容許警員駕車撞人群致受傷，是否需要負上刑責。謝振中表示，當刻警員面對的襲擊及他向謝振中解釋駕駛電單車的目的，警方認為事件是嚴重，會非常關注及調查事件。該名前線警員停止前線警務工作，而不是停職，即時休假，與停職不同。新界南總區會認真調查事件，包括他所講以電單車製造距離的行為是否恰當、其他證人口供、從其他片段或證據顯示他提及的襲擊會否影響當時他駕車的情況，需要嚴謹的調查才可以確定情況是否他有任何違規。案件交由新界南總區調查，警方會公平、公正處理，如果有任何違規情況，會嚴肅處理。過程中有人跌在地上，希望相關人士提供證據。警方非常重視整個事件，因為是今早發生，需要時間處理。

至於開槍事件中，中槍男子手無寸鐵，當時的情況是否可以向天鳴槍，抑或警員無可奈何要以致命級別對付一個手無寸鐵的示威者。其武力使用是否合乎警方一直指的「相秤性」「必要性」。郭表示，片段令人感覺蒙面白衣人只是背後團伙中的其中一人，行人路上仍有一批人蠢蠢欲動，白衣人行先，但背後有人手持類似鐵通的物體，故根據客觀觀察及警員主觀感覺是完全脗合。至於是否有惡意，他認為毋須解釋，雖然兩人速度不快，但亦步亦趨，看不到想退下的舉動，兩人一早向前行，更以手嘗試接觸警員的佩槍，故看不到被捕兩人、在逃兩人是友善，絕對不是友善的群組，警員使用武力保護自己及周邊所有人，完全不認同記者所講的手無寸鐵、不合理或不合法。

網上流傳片段指有市民向防暴警質疑開三槍實彈，有警員反駁「少得濟」。近日時有警員不當言論，警方會如何跟進。江永祥表示，六月初至今，整個運動已五個月，特別是過去兩、三個月，近數周，暴亂、對峙情況愈來愈多，過程中警員、示威者、暴徒會有對罵、粗口橫飛的情況出現。對於警員在行動中有不恰當的說話，他認為是不好，只會令當時處理的情況更加差。周末警方有發出新聞稿，會向相關警員了解，並在過程中作檢討及訓斥相關警員，而正如他所言，警員與示威者、暴徒互相指罵及不適合的說話，對雙方沒有好處理，只會令事件更混亂，火上加油。警方重申，在行動中警員是執法，見到有人犯法就作出拘捕，最好減低不必要的說話、行動，說話有機會令情形更複雜、火上加油，「這些人對整個警方執行職務有好處嗎？我諗肯定冇好處。」

【17﹕18】對於網上有片段顯示，男子中槍後，警員不斷拉起他搖晃，郭柏聰拒絕評論，僅指傳媒可稍後提供相關片段，強調當時有一名示威者被制服後試圖逃走，同時警方在現場拘捕6名圍觀市民，另緝捕兩名在逃人士。郭又指出，要求額外支援是一種選擇，但當時警時認為兩、三人就可移除路障，但卻有黑衣人回頭襲擊。

就警方進入中大及港大執法，江永祥表示，今早7時許，有人在沙田生物科技路及中大附近聚集，其間有人在橋上投雜物，影響吐露港交通，警方到場駐守時，有示威者回頭攻擊警方，如掟磚、投汽油彈，及竹枝攻擊等，亦有人縱火投硬物，強調任何一間大學都不是罪犯避風塘，警方到中大只是執行任務。

而早上8時50分，薄扶林道有示威者，並在港大百周年教學大樓外天橋掟磚及汽油彈，警方驅散時，有人退到港大校內，警方才進入港大處理。

有報道指，謝振中曾向傳媒機構放風，稱控訴被輪姦少女「有啲mental」，謝回應指，警方一向以來盡量配合傳媒，提供更多資料作出報道，難以理解為何會將一貫做法當作新聞，謝澄清，從無向傳媒透露相關資料，基於保護個人私隱，不能披露病歷，否認有放風予傳媒。

【17﹕17】

有記者問及西灣河開槍事件，該示威者沒有手持任何武器，當時情況是否真的使用最低武力，該警員是否真的生命感到威脅，港島總區指揮官郭柏聰稱，他認同開槍警員的想法，認為當下的情況會威脅他的生命，因當時他認為自己無法對抗一班人，甚至其中一人是手持武器，基於以上原因，他要使用武力去保障自身安全。行動部高級警司汪威遜則指，警員要使用武力時，他要為自己的行為負上責任，因此他會選擇使用何種武力，而在是次的事件，警員面對很多生命受到威脅的情況，因事件中警員要對抗的是一群人，而不是一個人，更不知這群示威者的口袋中裝有什麼武器。

問及為何傷者已中槍，惟警員仍移動他，汪威遜稱，當該名人士是疑犯時，就算他受傷，警員仍然需要控制他，因不知傷者何者會反抗。他又稱，縱使救護員前來時，亦會移動傷者。

有警員駕駛電單車撞向示威者，現時他已停職，警察公共關係科總警司謝振中稱，事件仍在調查中，警隊會確保事件會有一個全面的調查。

【16﹕47】記者問國際特赦組織要求撤查今日警方開槍及電單車撞人事件，國際特赦組織稱警員失去控制，不是警員的操守，記者問警方對於5個月以來的行動警員開始失控有何意見。江永祥表示，警方會徹查兩宗事件，開槍事件已由港島總區刑事部跟進，而電單車事件已由新畀南總區跟進，警方重視兩宗案件。至於警員的行動被指失控，現階段沒有任何證據證明此指控，兩宗事件會深入調查。他表示，經過五個月的社會動盪，整個香港社會面對極大壓力，不止是警員，亦包括市民、示威者、暴徒，暴徒的暴力程度有過去五個月內明顯上升。警方對使用武力有嚴格指引，如果暴徒不訴諸暴力，警員沒有需要使用任何武力。他形容警方的武力指引是被動，因如果不是示威者使用暴力，警方沒有原因、沒有需要使用任何程度的武力，他不認同警員在使用武力上失控，但警方面對極大壓力，警員在行動中亦有困難。

記者問及監警會海外專家指獨立調查更有公信。謝振中表示，警方留意到監警會國際專家小組的海外專家的意見，但不會作出評論。警方有完善機制處理公眾投訴，機制由監警會監測，監警會有能力監控、調查投訴警察報案中心的工作。警方會與監警會合作及緊密聯繫，警方有多方面提供資料，包括警方資料、安排相關小組與行動指揮官會面，亦有邀請前線人員進行問卷調查、深度訪談及焦點小組的訪問。他又指，現階段監警會會摘寫中期報告，此刻評論中期報告的成效是言之尚早，亦對他們不公平。

【16﹕55】有記者問及西灣河開槍的交通警員裝備，是否足以處理當時的情況，港島總區指揮官郭柏聰稱，每個單位的警員裝備不一樣，「如果每一個單位嘅裝備都要求同一種，呢個係不設實際」，交通同事裝備最基本執行交通工作，同事已是用了最大的能力及裝備去處理事件，「至於係咪話我哋同事嘅反應，而激怒咗或者令其他蒙面人，情緒激動，我諗睇返條片會有答案。」郭柏聰又指，「如果每一種裝備都上曬我哋同事身上，我諗唔淨止係似棵聖誕樹，我諗係似林村許願樹。」行動部高級警司汪威遜補充指，警察的職責就是處理事件，「冇一個社會想見到我哋警察見到事走咗去。」汪威遜指，涉事警員在場見到有人犯法，盡了最大能力去處理。

TVB問及今早有同事被警方直射催淚彈，警方會否道歉時，汪威遜稱，警方於示威現場使用武力時，一定會事前作出警告，當警方已作警告，即代表在場人士一早要離開暴力現場，「當然有專業嘅記者做緊佢嘅工作，我哋亦都好深明白到面對工作時一定有危險，但大家要明白到，呢個係涵蓋性武器，姐係唔係打個別一個人。」當記者再質疑當時附近沒有人，警方直射記者時，汪威遜反問，「會唔會係後邊仲有暴徒係到呢？」

【16﹕27】記者追問今早開槍事件，為何警方開槍後仍然移動受傷被捕人的身體，質問生命及制服之間是否選擇制服。郭柏聰指見不到此情節，他指有片段顯示被捕者的事前事後情況。他播放一段影片，片中有黑衣人掙扎逃走，他聲稱為事後片段，並指就事件沒有其他回應。

記者又問荃灣警署強姦案件，警方會否接獲其他涉及反修例示威的性侵報案，而荃灣警署的案件為何交由新界南總區調查，會否是自己人查自己人。江永祥指，不會主動公布隱私案件，暫未接獲其他涉及行動的性侵案，雖然網上有具名、匿名指控，但未有相關舉報。至於是否自己人查自己人，新界南總區重案組有不同寫字樓，不同單位指揮官，不存在自己人查自己人。

記者指監警會被質疑處理有問題，專家小組又指721未有足夠證據，警方有無拒絕向監警會提供資料。謝表示，國際專家小組發出的個別聲明，警方不作評論。根據監警會條例賦予其調查的職林，現階段警方會配合其調查，提供一切可提供的資坪，至於有無就當日事件沒向監警會提供資料，他指監警會有專案組做一個中期報告，就此事件警方有多方面提供資料，包括警方資料、安排相關小組與行動指揮官會面，亦有邀請前線人員進行問卷調查、深度訪談及焦點小組的訪問，就記者所講的警方資料，警方分為三階段提供資料予相關專案組，並根據他們的要求進行覆核及調查，三個階段在不同時間提供，而7月21日案件警方在第二階段已將相關資料提交予專案組，他希望大家明白整個反修例引伸的暴亂情況仍然持續，對於監警會要求的文件，會根據警方行動盡量配合提交。調查時，監警會取得首批資料後，自然會再索取第二批資料，警方會再提交資料。他強調警方沒有不交文件，希望大家諒解警方在持續混亂情況下，同時又要配合全面調查，必定需要時間。現階段監警會會摘寫中期報告，此刻評論中期報告的成效是言之尚早，亦對他們不公平。

西灣河一名少年腹部中槍，滿身鮮血，送院搶救，目前情況危殆。（莊恭南攝）

【16﹕20】就鐵騎警涉嫌衝撞示威者，警察公共關係科總警司謝振中表示，今早8時許，葵芳新都會廣場外，有警員被示威者用化學品噴面，感到痛楚，及短暫失去視力，一名鐵騎警試圖分隔雙方，惟期間被人用鐵錘及拳頭襲擊，鐵騎警受傷，車輛亦受損，對於鐵騎在人群中穿插，警方認為非常嚴重，涉事警員已被即時停止前線工作及休假，新界南總區調查，如發現違紀必嚴處。

謝又指，今早馬鞍山有人掟汽油彈，在校巴前着火，亦有一名男子因見有人在馬鞍山站破壞設施，雙方追逐，男子被毆打，及被淋易燃物體後點火，男子被送院治理，情況危殆，由新界南總區重案組跟進，謝又批評網上道有人冷血指男子是自然着火，是賊喊捉賊。

謝又指，早上葵芳站一列車內被人掟汽油彈，危害乘客安全，粉嶺站至太和站列車亦被人掟硬物，插穿車頭擋風玻璃，共有25個站關閉。警方今早在東涌站外處理縱火案，警方到場後有人掟磚及硬物，警方一度拔槍阻止不果，亦被周遭人士指罵，警方最終只能撤退。

警方指出，今日有120個地方被破壞及堵路，過去周六晚，旺角有人以野貓式破壞，周日下午沙田一間酒樓被人推跌枱凳及打爆破璃，有食客被嚇喊。同日，又一城商場內有人塗鴉時，有便衣警員被襲擊，更有人搶犯。

過去一周，警方共拘捕266人（212男54女），年齡乎介11至74歲，涉嫌非法集警、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、刑事毀壞、襲警、傷人、未能出示身份證、身處非法集結時使用蒙面物品及意圖謀殺等。

法庭案件方面，一名58歲男子及29歲女子涉襲擊一名33歲男子，被控意圖傷人，已於觀塘法院提堂；一名17歲男子在金鐘添美道藏有伸縮警棍及鐳射筆，已於東區法院提堂。

彈藥使用方面，11月5日，共發射7發催淚彈、5發橡膠子彈、2發布袋彈及1發海綿彈；周五（8日）共發射136發催淚彈、27發橡膠子彈、3發布袋彈及8發海綿彈。過去一周有18名警員受傷，其中一名仍留院。

就一名16歲女子控告遭4名警員輪姦，謝振中表示，警方已根據少女口供翻查當日及早幾日閉路電視，不見少女曾進入警署，而少女描述的案發地點與實際有所出入。

網上流傳昨晚又一城有示威者被警方打死，謝振中表示，警方時日拘捕12人，包括11男1女，一名男子頭部受傷流血，一名男子感到不適，兩人清醒送往明愛醫院，現時留醫，警方嚴正聲明並無此事，對有人無風起浪，深表遺憾。

【16﹕19】港島總區指揮官郭柏聰稱，今早全港有一連串堵塞，導致有人嚴重傷害，因有人號召三罷行動，今旱7時20分，港島東區發生一宗警察開槍事件。事發時，港島交通部同事在東區走廊進行巡邏工作，他們於東區走廊各東行，巡至筲箕灣道太和街時，發現有10至20名蒙面人士在上址堵路，將雜物推至馬路，嘗試阻礙車輛通過，當他們發現警方時，立即離開，當時一名警署警長移除障礙物，有5至6名蒙面人士返回現場，當中起碼一人手持鐵通，他認為生命受到威脅，於是拔槍及擎槍戒備，惟蒙面人士沒有嚇怕，其中一名白衣蒙面人向前，於是嘗試拘捕他，警長被阻礙，另一名穿黑衣蒙面人士出現，他右手有所動作，嘗試搶槍，同事當時遭遇兩方面威脅，萬一被搶槍，不斷自己安全受危害，其他市民安全亦都受危害，於是警長開了一槍，「而呢一槍係擊中咗呢個男子嘅右腹。」一名紫色衫及一名黑色衫的男子，欲上前搶犯，於是警長再開兩槍，沒有擊中人。案件中拘捕兩名人士，其中一名人士涉嫌「搶劫警槍」，中槍男於醫院留醫，完成手術，沒有生命威脅。郭柏聰稱，事件中同事沒有辦法給任何警告，「因為過程係電光火石，太快嘅時間，佢用佢嘅能力去保護自己同保護支槍。」事件中，仍有兩名在逃人士，包括第一名白衣人。

10至20分鐘後，一班蒙面人再出現，同事灰現場再拘捕6名人士，涉非法集結，案件由港島總區第一隊跟進，會與相關人士、證人錄口供，及翻查閉路電視。

郭柏聰表示，開槍的警員及家屬已被起底，網上出現針對該警員家屬的威脅，郭呼籲市民冷靜，不要再宣揚仇恨。

網民今日(11日)發起「三罷」行動，今早7時許，有示威者於各區展開「黎明行動」警方高度戒備，與多區設路障的示威者爆發衝突。今早7時許，西灣河一名交通警驅散示威者時開了3槍實彈，一名21歲男子中槍，情況危殆。而在沙田及東涌的衝突中，亦有警員曾拔出配槍及擎槍。

衝突中有人疑因政見不合而有衝突，馬鞍山一名男子在衝突中被人以易燃液體淋身再點火，他頓成火人，被送往醫院搶救，他情況危殆。根據醫管局資料，截止下午2時許，各區衝突中共有49人，一男子危殆，四男女傷勢嚴重。

港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部高級警司汪威遜今日下午見記者。