【11.12‧新界直播】防暴警舉橙旗　中大學生詢問副校長校園範圍

繼11月11日的「和平紀念日」三罷，名為「黎明行動」的多區堵路行動，釀成警員開槍擊中學生、示威者縱火、警方闖入多間大學發射催淚彈、示威者「私了」、交通警騎鐵馬圖撞人群等多宗事件。有網民呼籲延續昨日的堵路行動，於今日清晨發起「破曉行動」，堵塞各區主要道路。港鐵表示，西灣河及葵芳站關閉；全港最少11條巴士線暫停、過百條巴士線或需改道行駛。 【1233】中大：警方不斷叫記者走上行人路 【1207】中大：副校長吳基培到場與示威者溝通，呼籲示威者勿行近二號橋，提醒學生小心安全。學生質問高層，要求界定哪裡才是中大範圍，又指警方凌晨進入校園取走雨傘等用品，稱希望校長段崇智到場與警方直接交涉。 【1159】中大：二號橋10名防暴警逗留。 【1133】中大：警方稍微後退了防線 【1101】大埔：警方在昌運中心對開施放胡椒彈，至少帶走一男一女。 【1045】大埔：大埔中心防暴截查青年，街坊喝罵，防暴警指住女街坊叫佢「你唔好出聲！」 【1030】東涌：港鐵站重開，有防暴隊在站外駐紮。

中大防暴警舉橙旗 示威者築路障對峙

+ 5 + 4 + 3

【1036】中大：工程車到場清理雜物



【1030】港鐵東鐵綫服務調整如下：紅磡至火炭站，維持6分鐘一班車，但不停沙田站（沙田站關閉）。火炭至大埔墟站，暫停服務。大埔墟至羅湖站，維持15分鐘一班車。大埔墟至落馬洲站，維持20分鐘一班車。



【1026】沙田：警方拘捕一名女子。



【1017】中大：防暴警舉「速離否則開槍」橙旗



【1013】中大：黑衣人推前10米防線。



【0951】沙田：一名中年婦人不滿付費60元但港鐵停駛，要求港鐵提供服務，期間有市民提出給她60元讓她離開，她拒絕並表示：「我係要服務！唔係要錢！6000蚊都唔要！」然後坐在控制中心前。



【0941】沙田：防暴警員在港鐵站戒備，現場約百名市民指罵警員「殺人犯」，警員離開。

【0926】中大：二號橋防暴持槍戒備。



【0900】天水圍：天澤邨對開有兩輛巴士被刑毀。269m和276a巴士擋風玻璃及車側玻璃碎裂，車尾門被人強行大開。



【0840】將軍澳：原來在調景嶺的防暴警進入列車，前往坑口站。



【0918】沙田：乘客馮小姐表示車內乘客好平靜，原本前往九龍塘站，幸公司體諒「如果出唔到嚟唔需要返公司。」林先生原打算前往大圍，現在沙田下車步行前往。Jack表示車廂比較焗促，暫停至少半小時，原打算到九龍塘站轉車，盡量希望上班。

【0908】屯門：Vcity對開鄉事會路九巴與貨車相撞，阻塞交通。



【0900】沙田：有乘客表示，車長廣播指，因列車撞倒障礙物，需要職員進行復修工作，惟半小時仍未完工。及後，車長再廣播表示需要乘客疏散，著他們等待職員指示。港鐵表示沙田站至大圍站的列車被阻，不移動，乘客需要由職員安排下，沿路軌步行回沙田站。在沙田與大圍站的東鐵綫列車，車底「攝」外物，列車不能移動。



【0854】中大：黑衣人從運動場抬出足球門，組成路障。



【0850】屯門：屯門輕鐵站十幾名防暴到場，截查戴口罩女生。



【0840】調景嶺：數名防暴警員離開月台。



【0840】沙田：港鐵乘客行路軌離開。



【0839】大學：中文大學與吐露港2號橋位置，至少一輛衝鋒車與兩輛豬籠車在戒備。有100名左右黑衣人在距離防暴警察100米的位置組起路障。

沙田站、大學站乘客行路軌離開

+ 4 + 3 + 2

【0838】荃灣：港鐵廣播車站十分擠逼，入閘機暫停，服務會盡快回復正常。



【0832】沙田：有多架單車被扔入路軌，消防到場後港鐵將安排乘客沿路軌離開。



【0827】屯門：市中心站港鐵職員移走路障。



【0827】荃灣：安賢街約100名學生，穿著校服，部分人戴口罩，在多間學校外列隊路過，並大叫「光復香港時代革命」口號。



【0825】調景嶺：防暴警員在港鐵站內防止有人塞鐵，截查一名青年，說：「我信任你，唔查你證件，車到啦，請你上車。」



【0821】葵涌：有市民上前與防暴警員爭執，警員對該名女士說：「行過嚟啊，唔好以為我唔敢過嚟拉你。」

【0819】大學：有港鐵職員表示接駁巴士都被堵路，未知何時會到達，未知接駁巴士提供至何時為止。



【0819】屯門：輕鐵市中心站都有人塞鐵。



【0818】葵涌：葵涌廣場內有市民隔著玻璃指罵警員。一名身穿黑衣年輕男子被搜身及搜袋，後被放行。



【0814】大學：港鐵安排接駁巴士來往火炭及大埔，大排長龍。



【0813】葵涌：葵涌廣場外天橋有約10名防暴警員持槍戒備。

【0812】沙田：大批防暴警員在港鐵站外駐守。



【0806】屯門：約30持槍、盾防暴入屯門輕鐵站。



【0805】大學：行路軌離開東鐵車廂前往大學站的乘客在疏散期間跌倒。



【0757】葵涌：四輛警車停泊在葵芳興寧路、葵涌運動場對開，約20名防暴警員持盾及槍下車戒備，部分警員戴上面罩。



【0757】將軍澳：調景嶺月台往北角方向廣播，由於前面列車尚未開出，本班列車稍後延遲。



【0756】港鐵：由於東涌站被人破壞，為保障乘客及員工安全，車站要即時關閉。列車不停東涌站，東涌綫列車只維持香港站至欣澳站的服務。



【0755】 屯門：輕鐵站往友愛 751 列車，約7-8名戴口罩年輕人塞鐵。屯門站廣播由於列車服務受阻，輕鐵751改山景為終點站。



【0750】大學：車長疏散列車上乘客，市民行路軌離開。



【0746】大批防暴警員於調景嶺站月台截查數名男子，其間不斷大叫「仲有冇人塞住月台」。



【0737】港鐵：西鐵綫方面，由於突發情況，錦上路至屯門站服務，即時暫停。紅磡至錦上路站，維持5分鐘一班車。港鐵人員正在處理，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。港鐵正安排免費接駁巴士行走錦上路至屯門，接載受影響乘客。初步知道，有大批人在天水圍及元朗站阻礙列車開出。

【0734】將軍澳：尚德唐明街十字路口，仍有不少路障。



【0733】大學：有乘客在港鐵車廂中表示不適。



【0731】將軍澳：唐明街尚德尚場外，遺下被焚車輛。



【0728】將軍澳：尚德商場外巴士站，有垃圾桶，磚等路障。

【0725】在大埔墟與大學站之間懷疑車上有乘客想走岀路軌，車長廣播表示「不可以，乘客不能走岀路軌範圍」。



【0723】屯門：鄉事會路近友愛街，持盾防暴戒備。



【0722】將軍澳：將軍澳隧道往觀塘方向交通十分擠塞。



【0721】荔景：葵涌道交通暢順。



【0719】黃小姐6時45分左右在大埔墟站乘上港鐵，期間列車幾度延遲開岀。黃小姐又指，列車開岀後不斷停駛，其後車長廣播宣布大學站有障礙物，列車須往返羅湖方向，車上不少乘客鼓噪，有人表示「咁我可能唔返工啦」。



【07:17】港鐵表示，由於架空電纜運作受干擾，東鐵綫火炭站至大埔站服務，即時暫停。紅磡站至火炭站，維持6分鐘一班車。大埔墟站至羅湖站，維持15分鐘一班車。大埔墟站至落馬洲站，維持15分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士，行走沙田站至大埔墟站。



【0712】港鐵宣佈粉嶺與上水站之間被投擲的物件已清理，至於在大學站附近的仍在處理中。由於架空電纜運作受干擾，東鐵綫火炭站至大埔站服務，即時暫停。

【0708】荔景站各出口及月台均未有警員駐守。



【0703】荃灣站有防暴警駐守。



【0702】港鐵不斷在大埔墟同大學站中間延遲，車長廣播列車即將盡快開岀。港鐵宣佈東鐵綫大學站附近及介乎粉嶺與上水之間的路段，被人投擲物件，東鐵綫服務受影響。

防暴警駐守各區港鐵站

+ 4 + 3 + 2

將軍澳路面情況

+ 5 + 4 + 3

【06:19】九巴表示，因應各區交通情況，共有10條路線暫停服務 ：

6F, 14H, 18, 71B, 71K, 72X, 296A, 296C, 296D, 296M

因旺角太子一帶的交通情況，各區出九龍方向，途經彌敦道路線受到影響：

葵青/荃灣：九龍區尾站設於深水埗

屯門/元朗/天水圍/北區：

58X/59X/67X/66X/52X/265B/68X/270B — 九龍區尾站設於深水埗

60X/69X — 不經太子及旺角，改行窩打老道往佐敦

268X/63X — 不經太子及旺角，只停佐敦

沙田：

81C/281B/281X, 87D, 281A — 途經窩打老道至廣華醫院/油麻地消防局後，行回原路。

287X — 只停佐敦、油麻地及大角咀

87B — 只來往新田圍及南昌街，不會途經旺角及太子

大埔：

因大埔中心巴士總站未能使用，路線74X及307（往九龍方向）、E41（往機場方向）於新興花園設臨時站，預計區內交通繁忙，乘客請依照在場外勤人員指示。

西灣河：

102 — 不停鰂魚涌、太古及西灣河，筲箕灣只停筲箕灣總站

106 — 不停鰂魚涌、太古、西灣河及筲箕灣

110 — 不經耀東及筲箕灣，總站設於太古

606/606A — 不經耀東及筲箕灣

【05:45】港鐵車站廣播：由於粉嶺站以南路軌發現障礙物，列車將稍為延誤。

【05:40】港鐵表示，今日至周五（12至15日），港鐵向線除機場快線除外、服務於晚上11時30分結束；周六及日（16及17日），服務於晚上10時結束。

【05:30】新巴城巴表示：現有1條路線暫停服務；70 多條日間路線及15條通宵路線需改道，詳情如下圖：

【05:22】港鐵表示，經詳細風險評估，西灣河站及葵芳站已暫時關閉，列車不停該兩站，同樣基於安全考慮，其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

【05:13】運輸署表示，因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整：

通宵巴士路線暫停服務： 九龍及新界區 — 701S,N41X,N213,N216,N271,N281,N283,N287,270S,271S,293S 過海路線 — N118,N122,N171 下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛： 香港島 — N8,N8X 九龍及新界區 — N73,N241,N260,N269,N290,N293,N796 過海路線 — N118,N122,N171,N368,N691,N969 機場路線/北大嶼山對外路線 — E34A,NA12,NA20,NA21,N21,N21A,N23,N29,N30S,NA34,

【05:10】港鐵表示，所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站；所有輕鐵路線，將維持13至25分鐘一班；由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

暫停： 輕鐵705、706及751P線。 改道： 761P — 在天水圍區將由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站，並返回元朗方向。 751 — 在天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站，並返回屯門方向；在屯門區將由市中心改經安定、兆麟，並以三聖為終點站。 614、614P — 將由市中心改經屯門、河田及屯門醫院往元朗 / 兆康站方向。