【11.11三罷】西灣河開槍警受傷休假　傷者未落口供　暫開槍合理

昨日11.11早上網民發起的「黎明行動」，呼籲全港各界響應罷工、罷課、罷市實行「三罷」。其間，一名警署警長於西灣河連開三槍實彈，其中兩發子彈分別擊中兩名示威者。其中一人經手術後情況由危殆轉為嚴重，繼續留醫東區醫院深切治療部。警方今（12）日下午於記者會上指，開槍警務人員因受傷而休假，並呼籲目擊者提供資料。

開槍警須落口供 呼籲目擊者提供資料

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華於今日召開的警方記者會上回應事件指，警方關注警員使用槍械程序是否合法及符合指引。根據警方既定程序，調查將採取一貫處理方法，即由案件主管負責撰寫有關的開槍調查報告，開槍警務人員需要就案件提供一份口供，內容包括當時為何會拔槍，並需就每一次開槍作出解釋。

懷疑團伙針對警員手槍 警開槍無偏離

李桂華指，警方目前正循事發片段及證人口供方向蒐證，證人方面現時仍集中在警方內部的證人，並指會尋找街坊及獨立證人提供的口供，呼籲他們向警方聯絡，再作跟進。而警方目前在欠缺傷者本人口供的情況下，認為事發時開槍警員正面對一個團伙，而警方相信團伙的意圖為針對警員手槍。在此前題下，李認為警員開槍並無偏離「保護自身及他人身體免受傷害」的指引。該名開槍警員目前正因昨日執勤時受傷而休假，需要接受警隊安排的心理輔導，由心理服務科的專家負責作治療及評估其心理狀況。

警無心之失 不會令傷者傷勢加重

警察公共關係科高級警司江永祥亦就傷者處理問題於記者會上作出澄清，指網上片段中意圖扶起中槍傷者的警員為一名機動部隊成員，到場後不太清楚現場情況，見到交通警員制服兩名被捕人士，遂上前幫忙處理，在不清楚傷者情況下，欲為其雙手上索帶。綁上其中一邊索帶後，正想扣上另一隻手，才發現傷者受槍傷，便停止不必要的動作。江永祥稱警員沒想到，被捕人士中槍傷及只上一邊膠手扣時，受傷男子仍然有能力嘗試逃走。警方無意令被捕人傷勢加重，處理所有被捕人士時，其安全及保安是警方重要考慮。