【警方記者會．直播】中大、多區爆衝突封路　警高層見記者

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜今日下午4時將會見新聞界，料交代昨晚警方攻入香港中文大學及今早各區的示威及衝突情況。消防處副消防總長（總部）陳慶勇及消防處助理救護總長（新界南）陳偉權亦會一同出席。

【1615】行動部高級警司汪威遜簡介連日來中大行動，汪指出中大面積達134公頃，連日行動集中在300至400米路段的二號橋，二號橋橫跨吐露港及東鐵綫，公路每日有十萬架次車輛使用，最適合時速100公里，如有雜物投擲落去會引致嚴重交通意外，甚至傷亡，而吐露港是新界區往北、南主要通道，整個中大非只得一個入口分布大埔公路。

汪表示，警方行動目的只有一個，就是防止有人向橋下掟雜物，警方在11日發現有人在二號橋投雜物往高速公路，形容非常危險，造成受生命威脅，警方曾上橋驅趕，使用武力盡快制止，及驅離示威者，警方決定要即時在二號橋佈防。早上對峙時，有示威者多次向防線攻擊、投石、投雜物及汽油彈，警方遂武力驅散。

11日晚上，眼見情況冷靜，警方一度離開現場，但到12日清晨，食環署人員清理現場遭受攻擊，警方需到場處理，及時制止，才令吐露港公路全日暢順運作。昨午約2時，校方曾有代表聯繫警方討論撤橋，協議只要示威者不上橋掟雜物可撤離，但校方代表回去時，示威者違諾進逼，警方惟有用催淚煙，不過示威者未有停止，警方主動作出拘捕，數人被捕。

至下時5時許，中大校長段崇智與警方溝通，警方稱只要示威者不再掟雜物，警方可以退防線到橋尾，但當時有人持電鋸及未燃汽油彈前進，警方認為當時非討論時間，同時有人在山坡向警方掟雜物，故向山坡射催淚彈。至晚上9時，警方承諾不再掟汽油彈可撤退，警方邊退邊有汽油彈掟過去，在無可選擇下射催淚煙驅散，水炮車亦到場協助，約晚上10時離開。

對方有人疑惑為何警方不主動撤走，汪表示，正因二號橋下面是吐露港，亦是本港重要幹道。