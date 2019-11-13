【警方記者會】11.12射1,567發催淚彈　6月至今被捕大專生佔25%

昨日（12日）全港多區爆發示威活動，警方共拘捕142人，行動中共發射1,567枚催淚彈及1,312發橡膠彈。警方特別指出，反修例被捕者逾4,000多人，超過39.3%是學生，更有25%，即逾850人屬大專生，情況令人關注。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在警方例行記者會上表示，昨日共拘捕142人，包括97男45女，年齡14至50歲,，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、藏工具可作非法用途、刑事毀壞、襲警、公眾地方行為不檢、身處非集結時使用蒙面物品。

江永祥續指，警方昨共發射1,567發催淚彈、1,312發橡膠彈、380發布袋彈和126海綿彈。另外昨共有12警受傷，其中4人處理中大衝突時受傷，其中一警司被信號彈打傷腳部。

4,000多人被捕 39.3%是學生

警察公共關係科總警司謝振中表示，警方執法行動並非針對任何一個地方，執法尺度不會有另一把尺，不是看地方，而是視乎有否人犯法，強調說警方不是要針對大學。謝又指，近日有很多示威者在不同大學外進行示威活動，選擇在高位掟硬物落高速公路，對道路使用者構成影響，警方至今拘捕逾4,000人中，超過39.3%，約1,500人是學生，4000人中850人是大專生，超過25%。