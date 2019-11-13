【11.13新界】上水廣場外多人互相掟磚　70歲清潔男工頭重創危殆

市民於本周一（11月11日）「和平紀念日」發起的三罷行動，持續至今日仍然繼續，多區爆發示威衝突及有示威者堵路，今午於上水廣場外，有黑衣示威者與多名懷疑不同政見人士發生爭執，其間多名人士執起地上磚頭，不斷扔向黑衣示威者，混亂中，食環署一名70歲外判清潔工被發現頭部受傷倒地，防暴警察其後到場施催淚彈驅趕。網上片段可見，多人不斷向示威者掟磚及叫罵，示威者後退並開傘抵擋，有女士高叫「走啦！死曱甴！」，其間一名年長男子懷疑受傷倒地不起，左邊太陽穴位置腫起。

醫管局指由今日（13日）凌晨至下午5時，因多區示威及衝突共接收48人到公立醫院求醫，年齡介乎1至81歲，其中一名被送往威爾斯醫院的男子情況危殆。威爾斯醫院發言人指，一名70歲男子今日下午因頭部受傷由北區醫院急症室經救護車轉送本院神經外科，目前情況危殆。基於保障病人私隱，院方不會透露病人具體臨床情況。受傷男子現時於醫院內科病房留醫，警員於病房外駐守。

食環署接受01記者查詢回覆稱：

本署一名街道潔淨服務承辦商員工今日(十一月十三日)午膳期間(當時並非在進行清潔工作)，在北區大會堂附近被發現頭部受傷，他隨即被救護車送往北區醫院接受治療，現時已轉送至威爾斯親王醫院留醫。

根據記錄，該名員工主要負責街道清潔工作，工作時間為早上七時至下午四時。



本署對此事件感到十分難過，現正透過服務承辦商聯絡該名員工的家人，並會提供適切的支援及協助。

事件現正由警方調查。