【11.14持續更新】網民發起第四日全港三罷　紅隧封閉

11月14日，網民發起連續第四日全港三罷，名為「曙光行動」。今日(14日)凌晨時份，紅磡理工大學對開漆咸道近牲口站，有人用雜物堵塞行車路，現場交通受阻。此外，旺角彌敦道一帶亦有示威者聚集。

【04：00】大約凌晨3時半，中大校園內發生車禍。據報一輛剷泥車，在崇基路附近失事撞欄，司機腳部被夾。消防及救護員接報後，現正趕往現場營救。

有學生指有人在大學內駕駛車輛期間，疑因「炒車」腿部被夾受傷，有消防將其送院治理。

【03：55】紅磡現場：10多名防暴警員，聚集在紅隧收費亭附近，四下觀察。

【03：45】紅磡現場：紅隧九龍出口近理工對開，有示威者開啟消防街喉，水柱打橫激射而出。

【03：15】旺角現場：彌敦道與荔枝角道交界，有電箱起火，消防接報到場將火救熄。

【03：09】中大現場：消防員到場將火救熄。

【02：57】樂富現場：富美街位置有一輛夾斗車駛至，清理現場馬路上的雜物，現場有防暴警員從旁守衛。

【02：55】紅磡現場：紅磡海底隧道封閉。

【02：45】中大現場：二橋起火位置，有人拿滅火筒企圖前往電箱處滅火，遭其他人阻止，「會爆炸㗎！」

【02：25】 中文大學現場：二橋附近、大學路軌旁突然起火，一度傳出爆炸聲，冒出大量濃煙。據知起火為一個電箱。有學生指，大約凌晨2時10分，電箱突然著火，所有人都不知道起火原因，電箱至少爆炸3次，濃煙由二橋一直吹至大學站位置，煙霧籠罩整個崇基學院。

【02：20】理大現場：理工大學對出漆咸道近牲口站，現時有人用雜物堵塞道路，汽車駛至上址時需調頭，逆線離開現場。當中包括大型貨車、雙層巴士等。

中大二橋對開有電箱起火。(黃桂桂攝)