【11.14．新界直播】西鐵元朗至屯門站停駛　吐露港公路人車爭路

過去數日網民發起黎明行動、破曉行動、晨曦行動，多區烽煙四起，其中以中文大學行動最具爭議。中大學生會會長蘇浚鋒向法庭申請臨時禁制令被拒，學生通宵留守，在防線內視察周邊馬路情況。

【0915】中大：示威者向吐露港公路路障扔汽油彈。

【0816】中大：有救護車想通過吐露港公路，需駛上行人路離開。有直升機在上空盤旋。

【0807】港鐵：西鐵錦上路站由於有人打交，車站需要疏散，列車不停錦上路站。目前列車只行走紅磡至元朗站(中途不停錦上路站)

【0805】中大：吐露港公路被封，有私家車駛上行人路，出現人車爭路

【0756】港鐵：西鐵綫方面，天水圍站有列車被人阻礙車門及有大批人士爭執，列車運作嚴重受阻，元朗站至屯門站的西鐵綫列車服務即時暫停

【0749】中大：吐露港公路雜物被焚，消防員到場救熄。多人在公路下車，步行上班。

【0709】中大：黑衣人以雜物封閉科學園路，有私家車 闖過被投擲石塊。 科學園路有示威者與私家車司機發生爭執，司機要求示威者開路，示威者則指罵該司機：「日日都有人死，你仲諗住返工？」有示威者向路障扔汽油彈，路障起火。