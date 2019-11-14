【11.14．新界直播】西鐵元朗至屯門站停駛　市民步行吐露港公路

過去數日網民發起黎明行動、破曉行動、晨曦行動，多區烽煙四起，其中以中文大學行動最具爭議。中大學生會會長蘇浚鋒向法庭申請臨時禁制令被拒，學生通宵留守，在防線內視察周邊馬路情況。

【0756】港鐵：西鐵綫方面，天水圍站有列車被人阻礙車門及有大批人士爭執，列車運作嚴重受阻，元朗站至屯門站的西鐵綫列車服務即時暫停

【0749】中大：吐露港公路雜物被焚，消防員到場救熄。多人在公路下車，步行上班。

【0709】中大：黑衣人以雜物封閉科學園路，有私家車 闖過被投擲石塊。 科學園路有示威者與私家車司機發生爭執，司機要求示威者開路，示威者則指罵該司機：「日日都有人死，你仲諗住返工？」有示威者向路障扔汽油彈，路障起火。