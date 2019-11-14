【11.14．新界直播】防暴警封上水火車站橋　促市民離開否則噴椒

過去數日網民發起黎明行動、破曉行動、晨曦行動，多區烽煙四起，其中以中文大學行動最具爭議。中大學生會會長蘇浚鋒向法庭申請臨時禁制令被拒，學生通宵留守，在防線內視察周邊馬路情況。 【1528】上水：港鐵站仍然封閉 【1520】元朗：大批撐警市民沿大馬路一直行到元朗大會堂旁球場集會，在對面元朗警署的防暴警員步出警署要求市民行上行人路，在場記者問：「係咪撐警就唔需要不反對通知書？」警員未有回應即步回警署內。 【1418】上水：警員沿橋向地面推進，要求在場市民包括記者全部離開，否則使用胡椒噴霧。警員在上水中心一帶巡邏。 【1410】上水：防暴警在火車站天橋拉起封鎖線，警方指有人扔東西。 【1404】上水：防暴警上警車離開，有人向警車掟水樽。

上水持鐵通惡煞圍毆途人 黑衣女被捉帶走

上水北區大會堂一批男子持鐵通襲擊途人。（網上片段截圖）

+ 2

【1400】上水：目撃者李先生表示，當時自己站於大會堂中銀附近，原來有十數名黑衣人聚集於天橋位置，及後他們走到天橋底，當時亦有十多名街坊在場，一群持棍的人士突然間由天橋底位置衝出，「十幾個人追兩三個人，係咁追住打。」他表示當時未有任何爭執發生，「無爭執架，（施襲者）衝出黎就已經打，個啲黑衣人喺下面走，佢地喺後面追住嚟打，個班黑衣人無武器，但個班人個個揸住棍，伸縮警棍個啲野！」及後一名男子蹲於牆角被打約幾多秒，「但幾十秒都好傷架啦，成頭血啊比佢打到」，有街坊立即喝停大叫「再打打死人架啦！」他們才停手。

另外，李先生又表示目睹一名女子於大會堂對出無故比打，「有個女仔企係到都畀人打，當時該名女子身穿黑衣，僅站立旁邊，認為該批人追個啲黑衣人順便打埋。」及後該批施襲者沿原路離開。



【1356】上水：防暴警員在新都廣場對開巡邏，一度與途人追逐。

【1338】將軍澳：在坑口站，沒有集會情況下防暴警員查一名戴口罩女子，女子受驚哭泣。防暴警員解釋，因該名女子突然靠近，覺得可疑所以截查。



【1323】上水：現場消息指中午約12時，有示威者在附近設路障，另一隊手持鐵通的人馬到場，一度捉走兩名女子，兩女其後被救回。現時數十名年輕人在場了解。



【1230】上水：防暴警員到場處理襲擊案



【1151】上水：警方接獲多人報案，指新都廣場對開街道有人用鐵通打人，數人襲擊一名男子。男傷者清醒送往北區醫院治理。



【1147】上水：北區大會堂有手持鐵通的男子襲擊途人，途人不斷大叫：「打人呀！救人呀！」又稱：「行過咋喎！」網上片段又顯示一名黑衣女子被一名白衣男子挾持，下落不明。另有一名長髮女子站立在新都廣場對開，沒有任何動作，突然被人打一拳。

將軍澳運動場傳爆炸聲 炸彈處理課到場

【1143】就葵福路嘉里貨運中心附近有人倒臥傷亡之案件，嘉里貨運中心管理處表示正翻查各CCTV了解事件，如有進一步資料，公司會作出公佈。



【1043】中大：消防清路障引起示威者不滿，消防解釋消防車也需要離開，須重啟一條行車線。消防協助滯留的車輛離開，提醒司機：「慢行！小心有釘！」



【1027】將軍澳：炸彈處理課到富康花園一帶處理懷疑爆炸品。



【1025】中大：消防接報到場將科學園路起火路障撲熄，並移離路面。



【0940】屯門：鄉事會路清潔工人用膠片將石塊推向路邊，準備清理。



【0932】港鐵：行走欣澳至東涌(消防局附近)的免費接駁巴士，由於路面有堵路及基於安全評估後，要停止運作。目前東涌綫列車只行走香港站至欣澳站。



【0925】中大：示威者試圖割斷吐露港公路路邊棕櫚樹。



【0915】中大：示威者向科學園路路障扔汽油彈。

【0816】中大：有救護車想通過科學園路，需駛上行人路離開。有直升機在上空盤旋。



【0807】港鐵：西鐵錦上路站由於有人打交，車站需要疏散，列車不停錦上路站。目前列車只行走紅磡至元朗站(中途不停錦上路站)



【0805】中大：科學園路被封，有私家車駛上行人路，出現人車爭路



【0756】港鐵：西鐵綫方面，天水圍站有列車被人阻礙車門及有大批人士爭執，列車運作嚴重受阻，元朗站至屯門站的西鐵綫列車服務即時暫停



【0749】中大：科學園路雜物被焚，消防員到場救熄。多人在公路下車，步行上班。



【0709】中大：黑衣人以雜物封閉科學園路，有私家車 闖過被投擲石塊。 科學園路有示威者與私家車司機發生爭執，司機要求示威者開路，示威者則指罵該司機：「日日都有人死，你仲諗住返工？」有示威者向路障扔汽油彈，路障起火。

【0700】中大：吐露港公路所有行車線被封，二橋上有黑衣人聚集。另外晚上有兩條行車線通車的科學園路亦於早上7時被示威者設路障阻塞。



【0400】中大：大約凌晨3時半，中大校園內發生車禍。據報一輛剷泥車，在崇基路何善衡工程學大樓附近失事撞欄，司機腳部被夾。消防及救護員接報後，現正趕往現場營救。有學生指有人在大學內駕駛車輛期間，疑因「炒車」腿部被夾受傷，有消防將其送院治理。

科學園路人車爭路，中大示威者鋸棕櫚樹。（蔡正邦攝）

示威者通宵留守 中大劍拔弩張

吐露港公路仍然佈滿雜物，來回線全封。（陳永武攝）