【11.13．天水圍】15歲青年疑頭部中催淚彈　ICU推出治療仍危殆

昨晚（13日）天水圍爆發示威，警方施放多輪催淚彈驅散。衝突中，一名15歲青年懷疑被催淚彈擊中頭部，當場失去意識陷入昏迷，立即被送院接受緊急手術，目前情況危殆，仍在深切治療部留醫。

青年疑被催淚彈擊中頭部，頭破血流倒地。（網上圖片）

昨晚9時許，天水圍警署外有大批示威者聚集，他們包圍警署不斷投擲汽油彈，警署的前門及後門火光熊熊，防暴警在天水圍警署天台施放催淚彈作出驅散。據現場目擊者稱，嘉湖新北江商場當時有多枚催淚彈從天而降，示威者四處閃避，其中一名男子走避期間，疑被催淚彈擊中頭部，他當時頭破血流，失去意識，由義務急救員抬走。

疑頭部中催淚彈少年命危 留醫深切治療部

該名15歲青年頭部疑中催淚彈陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救。基督教信義會香港信義會社工竺永洪到院協助，竺指少年送院時昏迷不醒，經4小時的緊急手術後，已清除腦部瘀血及顱內壓力，現時仍待甦醒。少年現時在深切治療部留醫，情況危殆，仍未脫離危險期。