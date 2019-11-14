【警方記者會‧直播】11.13各區衝突　警射578發催淚彈拘224人

網民發起的三罷行動由周一至今踏入第四日，過去數天本港多區爆發堵路及衝突，防暴警多次攻入多間大學，警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜，今午會見記者。

（余睿菁攝）

記者會內容更新：

【17：00】一名經常上前線的立場新聞記者稱，經醫生診斷證實出了氯痤瘡，令人關注催淚煙成份。行動部高級警司汪威遜表示，難以理解「有二噁英就入催淚煙數？」指催淚煙成份含鄰-氯代苯亞甲基丙二腈化學物質，據公開醫學刊物指，正常合法使用催淚彈驅散是安全，所引發的永久後遺症極少見，是符合全球準則，而意大利、法國黃背心事件、北利時及美國邊境都曾使用催淚煙。

汪又強調，並非一、兩個人，或有人聲稱狀況與催淚煙有關便是，需要更多科學根據，又稱並非針對某一個國家而購入催淚彈，而且購置後亦有經過一連串試驗，發覺效果差不多，明言吸入催淚煙固然對身體有影響，但盼市民與警方配合，就能減低催淚煙使用次數。

就法庭拒批臨時禁制令，禁止警方在沒有搜令或合法理據下進入中大，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示歡迎裁決，根據警隊條例50(4)，如果私人場所內有人干犯罪案，如不即時拘捕有機會逃跑，警方可以在沒手令下進入、逮捕及搜查，裁決釐清警方過往進入商場或校園的行動。

對於再有白衣人懷疑結黨襲擊黑衣人，江永祥表示，現時當警車出勤，都會被黑衣人攻擊、放火燒警車，當有市民希望得到警方幫助，卻有暴徒襲警，批評當黑衣人攻擊他就是人理所當然，惟被人打又要警方幫手，反問有否思考過是誰打警車、警署及警員？江保證，警方會盡力保持警力處理任何暴力事件。

【16：45】被問會否為學生設下期限，謝振中指近日於大學內有很多暴力事件，指見到暴徒情緒非常高漲，警方不希望有衝突發生令雙方受傷，暫時選擇不正面與他們衝突，如周二於中大後退一步令大家有喘息空間。謝指警方一直與大學校長及管理層溝通，希望他們有方法能勸示威者停止違法行為和平散去。謝指認為大學有責任管理好校園，確保校園、學生及教職員有安全環境，但謝指由校方管理層得知，現時很多大學內的人不是學生，勸他們離開有一定困難。警方對暴力情況於大學蔓延會作風險評估，如情況有機會對學生或校外人士造成嚴重受傷，警方別無選擇會介入執法，但部署及行動細節現時不能交代。

對於昨日於上水一名食環外判清潔工疑被磚頭掟中頭部重傷，江永祥指現時警方正了解網上片段，新界北重案組人員正與現場有可能目擊事件的人了解事件，江呼籲目擊者與警方聯絡，盡快將暴徒繩之於法。指最近見到有熱心市民出來清理路障及雜物，江指警方歡迎見到，但要於安全情況下進行為最重要，另外警方對任何形式的暴力嚴厲譴責。另外對於天水圍一名墮樓女子，被指為早前一名15歲逝世女子的母親，江永祥指事件為假的，因此沒有補充。

【16：30】警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方昨日拘捕224人，包括152男72女，年齡介乎14至69歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、縱火、襲警、公眾地方行為不檢、身處非法集結時使用蒙面物品等。

江又指，昨日上水港鐵站外，一名70歲男子被磚頭擊中頭部，仍在醫院深切治療部留醫，情況危殆，更有腦幹死亡迹象，案件由新界北總區重案組調查，從片段可見，傷者當時只是在現場影相。

江續指，周二（12日）香港大學外行人天橋，一名男子在清理堵路雜物時，被人掟磚擊中頭部，需送院治療，案件由西區警區刑事調查隊跟進。至於馬鞍山火人事件，傷者仍然留醫昏迷，情況危殆，約五成皮膚燒傷。

警方昨日施放578枚催淚彈、471發橡膠子彈、71發布袋彈、22發海綿彈，另有兩名警員受傷。

就昨晚網上有謠言指，荃灣有一名男子倒地，其後證實死亡，網上有指死者身有刀傷，誣衊警方殺死他後掟落街，警方嚴正澄清絕無此事，案件轉交葵青警區刑事跟進。警方播放現場大廈CCTV片段，顯示昨晚10時26分，死者單獨一人進入大廈，未見與任何人接觸，之後就墮樓，醫院證實，死者身上多處骨折，與高處墮下脗合，身上亦無刀傷或割傷，更無可疑傷勢。

【16：00】警察公共關係科總警司謝振中指，截至今日中午，全港有近20個主要路口被堵塞，15個港鐵站需要關閉或運作受影響，謝指有暴徒將大學變成武器庫、兵工廠，收藏及製造武器、物資，指行為與恐怖主義又走近一步。謝指於網上片段所見，中大校園有暴徒偷校內巴士駕駛，又藏有大量汽油彈及攻擊性武器，弓箭及巨型彈射器，足以將箭、汽油彈或磚頭射至數十米，又嘗試將火球射向路面。謝又指中大多處有破壞，電箱被毀壞，警方有收到中大職員反映，校內藏有大量汽油彈，擔心失火會造成危險，又指有員工稱暴徒情緒激動，擔心工作地方或員工宿舍被放火焚燒。

謝又指於理工大學有暴徒佔橋，封鎖過海隧道，又向馬路及收費亭掟汽油彈，向清理路障的市民掟雜物，另外學校有暴徒練習及使用弓箭，於天橋上向巡警及路過電單車發射向致命弓箭。謝又指另外於浸會大學有人同樣練箭及製汽油彈，又於校外聯合道設路障。謝指有暴徒及其支持者是自欺欺人，指行為只是堵路及破壞死物，將掟中市民後「會當乜都睇唔到」，指支持者運送武器及原材料，「係幫緊定害緊佢哋」。

謝振中指希望大家退一步想，警方並無所謂圍困、圍攻、攻擊及攻入校園，指所有人可以隨時離開學校，又指是有暴徒影響公眾安全，警方才介入處理，指現時暴徒及支持者因情況及立場不分青紅皂白，「所有人都叫得醒，唯獨扮訓嘅人永遠叫唔醒」。謝又指警方不會透露目前行動部署，但會繼續進行，呼籲校方兌現早前承諾，不要縱容學校成為暴徒兵工廠，指如情況持續，警方於有需要仍會有機會戒入處理。

警察公共關係科總警司謝振中（余睿菁攝）

過去數天警方一度於各大專院校與示威者對峙，並於校內發射多枚催淚彈，其中中文大學二號橋上的衝突最激烈，今日繼續有示威者留守中大校園。此外，今午有持不同政見的人士在上水北區大會堂外聚集，他們手持鐵通襲擊途人，有片段見到一名身穿黑衣的男子，被多人圍毆、一名疑為圍觀的女子，突然被襲撃，亦有一名身穿黑衣的女子被一名白衣男子捉走。

另外，昨日多區衝突造成多人受傷。昨午（13日）爆發衝突，一批人於火車站外馬路互相掟磚，其間一名男子被黑衣人掟中，今日情況仍然危殆。另外，晚上9時許，天水圍警署外有大批示威者聚集，並向警署投放汽油彈，有目撃者表示，嘉湖新北江商場及後有多枚催淚彈從天而降，示威者隨即閃避，一名15歲少男頭部疑誤中催淚彈，當場失去意識，今早情況仍然危殆。

昨日有防暴警於沙田好運中心附近戒備，有市民於平台叫罵，一名低層住戶拉開窗簾了解時，防暴警員向其窗戶發射一枚催淚彈，並射穿玻璃直飛入屋，濃煙四散籠罩單位，住戶立即帶同太太及寵物離開。警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜，今午四時會召開記者會。