【11.15交通消息】示威者重開部份吐露港公路　港鐵12車站關閉

反修例風波持續升溫，過去四日「黎明」、「破曉」、「晨曦」及「曙光」三罷行動，全港各區烽煙四起。今日（15日）網民再發起「旭日」行動，連續第五日延續三罷。中大示威者於凌晨召開記者會指，今早會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。港鐵今晚則10時收車，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站會關閉。

【0125】港鐵表示，今日（15日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站，暫時關閉，列車不停相關車站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。

【0315】大埔：中大示威者召開記者會表示，今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。其後示威者往公路清理路障。

【0130】紅磡：大批黑衣人繼續用不同雜物，在紅隧口築設路障。

【0125】港鐵表示，今日（15日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站，暫時關閉，列車不停相關車站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。

【0120】運輸署表示，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：