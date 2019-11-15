【11.15交通消息】示威者重開部份吐露港公路　港鐵12車站關閉

反修例風波持續升溫，過去四日「黎明」、「破曉」、「晨曦」及「曙光」三罷行動，全港各區烽煙四起。今日（15日）網民再發起「旭日」行動，連續第五日延續三罷。中大示威者於凌晨召開記者會指，今早會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。港鐵今晚則10時收車，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站會關閉。
【0125】港鐵表示，今日（15日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站，暫時關閉，列車不停相關車站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。
【0315】大埔：中大示威者召開記者會表示，今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。其後示威者往公路清理路障。
【0130】紅磡：大批黑衣人繼續用不同雜物，在紅隧口築設路障。
【0125】港鐵表示，今日（15日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站，暫時關閉，列車不停相關車站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。
【0120】運輸署表示，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：
新巴及城巴：所有通宵路線暫停。
九巴及龍運巴士通宵路線暫停：
270S,271S,293S,N3D,N41X,N73,N118,N121,N122,N170,N171,N182,N213,N216,N241,N271,N281,N283,N287,N290,N293,N368,N373,N619,N680,N691,N30P,N31,N42,NA31,NA40,N42A
九巴及龍運巴士縮短/改道：
通宵：
N252,N260,N269,NA33,NA34,NA40,NA41,NA43,NA47,N30,N30S,N64
新大嶼山路線：
11,B6,N35,N37,N38
除以上路線，以下九巴及龍運路線服務正常：
N36,N39,N237