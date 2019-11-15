【11.14．新界】警葵涌天橋𨋢內棍毆示威者　青衣首度「食彈」

反修例風波持續升溫，網民於本周開始，連續多日發起三罷行動，多區成為「戰場」。昨晚（14日）葵涌邨有防暴警追捕示威者至天橋升降機內，棍打示威者喝令：「踎低呀！踎低！」在場的城大編委記者亦被喝令關掉攝錄器材。另外，青衣昨晚亦首度「食彈」，警方發射多枚催淚彈，驅散堵路示威者。

昨晚全港多區烽煙四起，衝突一直延至今日（15日）凌晨。其中昨深夜11時半左右，大批警員於葵青一帶追捕示威者，有傳警員闖葵涌邨等屋苑「洗樓」及拘捕多人。

而據城市大學學生會編輯委員會拍攝的片段可見，有防暴警員衝上連接葵涌邨與大窩口的天橋上追捕示威者，數人進入升降機後被警員追至，在升降機內頻呼：「街坊咋！街坊咋！」惟防暴未有理會，並向數人狂噴胡椒噴劑，更以警棍毆打腰部，呼喝：「踎低呀！踎低！」城大編委記者亦被驅趕，喝令將攝錄器材關掉，事後城大編委在facebook指，該記者「一度被拘查及幾乎被捕，經多返解釋才得而放行。」

另外，昨晚9時許，青衣北橋及青衣城一帶，有示威者聚集及縱火堵路，兩小時後，警方在長安邨巴士總站對開，發射多枚催淚彈驅散，據悉有巴士被波及，亦有未打烊的店舖遭殃，是連月示威以來，青衣首度「食彈」。