【11.15中大．採訪手記】撤或守？假消息滿天　示威者一度有分歧

過去數天，本港多間大學變成戰場。本周二(12日)，中文大學二橋上的警民對峙最激烈。示威者其後留守中大校園，今日（周五）上午，在二號橋防線，留守的示威者一度就去留問題出現分歧，最後一半人走、一半人留守。現場不時傳出防暴警或另一派不同政見人士會前來的消息，氣氛緊張。至下午3時半，中大校長段崇智發出公開信，要求非中大人離開中大，有留守者看了公開信後向其他人稱，「你決定走唔走？我唔係中大人，我就走啦。」

在中大二號橋上，有人在哨站用望遠鏡觀察四周情況。（黃偉民攝）

過去數天，示威者在中大多個入口設「入境處」，要求進入校園的人士出示學生證或記者證等，甚至搜袋。早上9時許，校園內突然傳來消息，指崇基學院那邊的出入口有防暴警出現，一度誤傳他們會進入校園，現場氣氛突然變得緊張，有留守者稱「要走啦，我哋唔夠人」。

留守的人突然就撤離或留守的問題起爭執，有人表示留守的示威者嚴重不足，而中大有三個出入口需要守衛，有出口只有不足10人守住，若有防暴前來，根本無法抵抗，爭論了約半小時後，證實有防暴警前來的是假消息，眾人始鬆一口氣。

不過，部分留守人士仍認為現時人手不足，需要撤離。至中午時份，他們達成共識，一半人走一半人留守。記者觀察到，當時在二號橋上的留守者均十分疲倦，惟他們仍保持警惕，有人在哨站用望遠鏡觀察四周情況，當有傳媒航拍機出現時，立即出現騷動，詢問航拍機是誰的。

在吐露港公路未開通前，當有人士出現在二號橋附近，橋上人士會向他們查詢來意，以免有喬裝警員出現。

中大運動場兩側放有大量物資。（黃偉民攝）

連日來，不少人將物資運入中大。至今日中午時份，部分撤離的留守者將物資整理，為免浪費將一併帶走。當眾人收拾物資期間，有一名女士用超市購物車推了一車數十個飯盒前來給留守者給在場記者享用，其後氣氛一直平靜。

直至下午2時許，留守的人收到訊息指，有一班留在中大的職員及教師欲於3時在龐萬倫學生活動中心與留校學生相聚，當眾人行路至學生中心時，突然又傳來消息指，外號「大波Man」、曾任警員的石房有與一班人沿吐露港公路往中大方向前進，留守者出現騷動，立即離開龐萬倫學生活動中心，折返二號橋，令3點的師生對談未能成功召開，後來有消息指，「大波Man」一眾人行至半路折返，現時氣氛才恢復平靜。

至下午約3時半，中大校長段崇智發出公開信，要求非中大人離開中大，有留守者看了公信後向其他人稱，「你決定走唔走？我唔係中大人，我就走啦。」留守者陸續離開，有義務急救員亦離開，稱晚上再返回校園。

部分留守者在整理物資。（黃偉民攝）

遭受警方催淚彈攻擊的中大校園，當日大部分傷者在運動場及健身中心接受治療，今日運動場兩側仍擺滿物資。而大學道路面因被燒過，記者仍聞到燒焦的味道。曾有催淚彈射落的地方，行路時不經意劃過植物，記者立即感到眼部不適，要用生理鹽水沖眼。留守在中大的數小時，現場不時傳來不同的消息引起騷動，令眾人心情時而緊崩，時而放鬆。