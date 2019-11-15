【警方記者會】速龍從後飛撲男子　警：需全面控制暴力人士

網民發起的三罷行動持續第五日，警民衝突依然不斷，警方今日（15日）於記者會上解釋，有警員向被制服的男子的頭部淋水、中環速龍飛撲途人等事件。警方表示，警員向男子頭上淋水，因對方頭、頸有受傷及有泥沙於傷口，而警員飛撲男子，是需要即時控制控制曾干犯極端暴力人士。至於有前線警員遮掩「行動呼號」，警方表示行動呼號並非單一辨認警員的方法，會不斷提醒同事不要遮掩。

警：嚴刑迫供才稱為「水刑」

警方被問到早前有網上片段拍得一名男子被制服後、未有反抗下，被警員向其頭部淋水，被指為「水刑」，江永祥指據自己理解，曾於新聞上見到的「水刑」是某些國家的軍隊對恐怖分子嚴刑迫供的才稱為「水刑」，他指與片段中同事是否去到如此極端，相信言語上大家為求「聽落好聽或勁」方會使用。而江指據有關同事指，於拘捕有關人士過程中有發生糾纏及曾「碌地」，其後因其頭頸受傷及傷口滲有水泥，於是倒了很少量的水，相信與「水刑」有很大距離。

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速龍「欖球式」飛撲男子：需即時控制曾干犯極端暴力人士

11月13日有記者於中環皇后大道中及畢打街拍攝到一名男子途徑上址時，一名速龍警員以「欖球式起跑」飛撲制服男子，但片段所見事主當時並無逃跑。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方拘捕時有不同戰術，例如情報顯示有人曾干犯極端暴力行為，警員於拘捕時需要全面控制，如要拘捕一名涉店舖盜竊人士，「我搭住佢膊頭已經拉到」，又稱「我哋拘捕一個斯文人會用斯文方法，從來無見過商業罪案調查科人員去拘捕商業大廈拉人需要飛撲」警方被追問到事主干犯甚麼罪行，江永祥表示事件是根據情報處理案件，不方便透露太多，重申全面及即時控制可令拘捕過程快及安全完成，因如有關人士反抗令雙方都會有受傷危險。

警稱行動呼號並非單一辨認警員的方法

被問到現時警員身上俗稱「白卡、藍卡」的行號呼號及委任證等，有警員用公仔遮掩部分，行動部高級警司汪威遜指，警員工作時不會「匿埋咗，唔知邊個喺邊度工作」，需平衡機制讓大家需要投訴時可以找到同事，會盡量做好及已不斷提醒同事不要遮掩，但指同事於工作時大量裝備，及為顧安全時無法「仲要突個Number出嚟」，汪強調，行動呼號並非單一辨認警員的方法，指警方已在優化機制，很快會推出，包括如何讓同事應用、一致化讓大家容易見到，如於保護裝備以外的特定位置等。