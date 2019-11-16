【11月16日交通消息】大學、上水及東涌站關閉　火炭至大埔墟停駛

反修例風波持續逾五個月仍未平息，過去五日網民接連發起「黎明」、「破曉」、「晨曦」、「曙光」及「旭日」三罷行動，多區交通嚴重受阻。其中示威者因當局不肯回應訴求，昨晚重新堵塞局部開通的吐露港公路，今早仍然封閉；港鐵今日則關閉大學、上水及東涌站，晚上10時提早收車，東鐵線火炭至大埔墟站停駛；另外多條巴士線仍暫停或改道。
昨日（15日）大學站被大肆破壞，今日未能開站。（資料圖片）
【0645】旺角：逾百名戴上白帽及白手套的人士，在彌敦道近山東街一帶清理路障；運輸署指，現時彌敦道介乎亞皆老街及登打士街（來回方向）仍然封閉。
【0615】運輸署表示，因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：
香港：
-薄扶林道介乎蒲飛路及般咸道
-般咸道介乎薄扶林道及西邊街
-山道
九龍：
-窩打老道及聯合道的交界
-聯合道近香港浸信會醫院
-歌和老街介乎達之路及窩打老道
-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)
-衛理道(不能轉入加士居道)
-公主道(不能轉入加士居道)
-西九龍走廊(不能轉入加士居道)
-康莊道(北行)
-海底隧道(來回方向)
-機利士南路(只能轉入蕪湖街)
-漆咸道南及暢運道的交界
-柯士甸道介乎彌敦道及漆咸道南
-渡船街(不能轉入加士居道天橋)
-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)
-彌敦道介乎亞皆老街及登打士街(來回方向)
新界：
-大埔公路馬料水段
-創新路(大埔方向)
-唐明街介乎唐俊街及寶康路
-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)
-大埔太和路介乎南運路及安祥路(來回方向)
以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。
【0615】九巴表示，九巴及龍運巴士，共有95條路線正常及121條路線改道，並維持有限度服務；北區乘客可乘搭279X/978/T270，於大欖隧道轉乘其他路線往各區。
九巴路線正常：
3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 12, 17, 23M, 31, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 51, 57M, 58M, 59M, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 80, 82X, 83X, 89D, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 268M, 273A, 286M, 286X, 302, 606X, 680, 681, 960P, 960S, 968元朗公園特別班
龍運路線正常：
A31, A32, A38, A41P, E31, E32, E32A, E33P, R8, S1, S64
九巴改道：
1 - 只來往基堤道至竹園
1A - 只來往基堤道至觀塘
2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西
2X - 不經太子、旺角，往彩福改經界限街
5 - 只來往新柳街至富山
5C - 只來往新柳街至慈雲山
6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道
9 - 只來往九龍醫院至彩福
11X - 只來往新柳街至上秀茂坪
13D - 只來往九龍醫院至秀茂坪
14 - 只來往新柳街至油塘
16 - 只來往九龍醫院至藍田廣田邨
26 - 只來往新柳街至順天
27 - 只來往九龍醫院至順天
30X, 32, 33A, 35A, 36B, 37, 41, 42A, 44, 45, 46 - 只來往新界至深水埗南昌街
35X – 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店
38 - 只來往葵盛至藍田站
41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店
42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站
47A, 47X, 49X - 不停沙田市中心
52X - 只來往三聖至深水埗南昌街
53 - 不經元朗大馬路
54 - 不經元朗大馬路
58X, 59X, 66X, 67X - 只來往新界至深水埗南昌街
60M - 只來往豐景園至荃灣
60X - 只來往豐景園至深水埗
61M - 不經友愛邨至置樂花園沿途各站
61X - 只來往豐景園至九龍城碼頭
62X - 只來往豐景園至鯉魚門
63X - 只來往新界至美孚
64K - 不經元朗大馬路，不經太和站/太和廣場至運頭角里/大埔墟街市沿途各站
68M - 不經元朗大馬路
68X - 不經元朗大馬路，只來往新界至深水埗南昌街
69M - 天水圍只停天水圍市中心總站
69X - 只來往天水圍站(屏欣苑)及深水埗南昌街
73 - 只來往華明 - 太和
75K - 不經大埔墟/運頭角里至富亨邨/大元邨，加停富亨總站、新興花園/大埔中心五期及廣福球場
76K - 不經元朗大馬路
77K - 只來往元朗及彩蒲苑彩顏閣
78K - 只來往沙頭角至粉嶺站
79K - 只來往打鼓嶺至粉嶺站
81K - 不停沙田市中心
85X - 只來往九龍城碼頭及馬鞍山
88X - 來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站
91 - 往清水灣方向不經科大北
91M - 往寶林方向不經科大北
93K - 只來往新柳街至寶林
98C - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西
230X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，新港中心為終點站
234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店
238X - 只來往新界及深水埗南昌街
242X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道
249X - 不經沙田市中心，加停乙明邨
259D – 全日不停屯門市中心至豐景園
260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店
261 - 經置樂來往三聖及上水寶石湖路，不停友愛
264R - 只來往元朗形點一太和帝欣苑(上水方向)
263 - 只來往豐景園及沙田站
265B - 天水圍只停天恒總站及只來往深水埗
265M - 天水圍只停天恒總站
268B - 全日循環線運作，不經元朗大馬路，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店
268C - 不經元朗大馬路
269B - 全日循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店
269C - 天水圍只停天水圍市中心總站
269D - 只來往天水圍站(屏欣苑)及沙田站，不經元朗大馬路，元朗可於山水樓，形點I上車
276 - 天水圍天慈開出改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，上水只停寶石湖路
276A - 天水圍只停天恒總站
276P - 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路
279X - 不停新運路上水站，改停彩園路
280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店
286C – 全日服務
290, 290A - 荃灣方向︰彩明開出直去景林邨, 不經厚德, 坑口, 尚德, 將軍澳廣場;
彩明方向︰景林邨後直達彩明, 不經厚德, 坑口, 尚德, 寶盈花園
290X - 不經寶盈花園至尚德
297- 只來往新柳街及坑口
601, 619, 680 - 只來往九龍或新界至天后
603 - 只來往廣田 - 灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停中環碼頭至維多利亞公園沿途各站
613 - 東隧後直達筲箕灣總站
641 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停港澳碼頭至菲林明道沿途各站
690 - 只來往將軍澳至天后，不經啟田道
934, 935 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓。
936 - 港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后
948 - 港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后
960 - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往屯門方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。
960P, 960S - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北
961 - 來回程屯門區不停屯門消防局至豐景園。往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、會展。往屯門方向港島停會展、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。
968 - 不經元朗大馬路。港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向港島停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。
978 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往北區方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。
982X – 全日服務，循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街
B1 - 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路，元朗可於山水樓，形點I上車
T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，加停大欖隧道，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店
龍運改道：
A33:
往機場：不停屯門官立中學至恆豐園
往屯門：不停兆麟政府大樓至屯門官立中學
A33X:
往機場：不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)
往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂
A36:
往機場：不停山水樓至谷亭街各站，加停鳯池村
往元朗：不停又新街至元朗公園站
A37:
往機場：不停天悅邨至天慈邨，加停天佑苑
往洪水橋：不停天耀邨耀豐樓至天頌苑頌棋閣，加停聚星樓
A41:
往機場：不停文化博物館至好運中心
往愉翠苑：不停沙田市中心至文化博物館
A43:
往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站
往粉嶺：不停上水站至掃管埔。加停彩園路上水站
A43P: （上水粉嶺段與改路後A43同路）
往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站，新田運輸交匯處
往粉嶺: 不停上水站至掃管埔村。加停新田運輸交匯處，彩園路上水站
A47X:
往機場: 大埔只停富亨總站，加停大欖隧道
往富亨: 大埔只停富亨總站，加停大欖隧道
E34A:
往機場：於天水圍只停天水圍市中心，於元朗加停山水樓，後直往大欖隧道
往天水圍：大欖隧道後，於元朗加停山水樓，於天水圍只停天水圍市中心
E42:
往機場：不停沙田市中心至文化博物館
往博康：不停文化博物館至好運中心
E42P:
往博康：不停文化博物館至好運中心
【0550】新巴城巴表示：現時約有60 多條路線暫停服務，約 110 條路線需改道行駛。詳情如下圖：
新巴城巴今早（16日）約有60多條路線暫停服務，約 110 條路線需改道行駛。
【0539】港鐵表示，所有輕鐵車輛不經翠湖及友愛站，所有輕鐵路線將維持13至30分鐘一班。輕鐵705線由751線替代；706線由761P線替代；761P線在天水圍區改道；751線在天水圍及屯門區改道；614及614P線往元朗/兆康方向，在屯門區改道。
【0534】港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，今日（16日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士，服務於晚上10時結束；大學站、上水站及東涌站關閉，列車亦不停相關車站。
• 今日（16日）服務於晚上10時結束。
• 三個車站包括大學站、上水站及東涌站關閉，列車亦不停相關車站。
• 由頭班車起，東鐵線火炭站至大埔墟站列車服務暫停；來往紅磡站至火炭站，維持5分鐘一班車；來往大埔墟站至羅湖站/落馬洲站列車，不停上水站。
• 個別車站的出入口亦會暫時關閉。
• 所有輕鐵車輛不經翠湖及友愛站。