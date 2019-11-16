【11月16日交通消息】大學、上水及東涌站關閉　火炭至大埔墟停駛

反修例風波持續逾五個月仍未平息，過去五日網民接連發起「黎明」、「破曉」、「晨曦」、「曙光」及「旭日」三罷行動，多區交通嚴重受阻。其中示威者因當局不肯回應訴求，昨晚重新堵塞局部開通的吐露港公路，今早仍然封閉；港鐵今日則關閉大學、上水及東涌站，晚上10時提早收車，東鐵線火炭至大埔墟站停駛；另外多條巴士線仍暫停或改道。

【0645】旺角：逾百名戴上白帽及白手套的人士，在彌敦道近山東街一帶清理路障；運輸署指，現時彌敦道介乎亞皆老街及登打士街（來回方向）仍然封閉。

【0615】運輸署表示，因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

-彌敦道介乎亞皆老街及登打士街(來回方向)

-漆咸道南及暢運道的交界

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-窩打老道及聯合道的交界

【0615】九巴表示，九巴及龍運巴士，共有95條路線正常及121條路線改道，並維持有限度服務；北區乘客可乘搭279X/978/T270，於大欖隧道轉乘其他路線往各區。

九巴路線正常：

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 12, 17, 23M, 31, 31M, 32H, 32M, 34, 34M, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46X, 51, 57M, 58M, 59M, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 80, 82X, 83X, 89D, 89X, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 268M, 273A, 286M, 286X, 302, 606X, 680, 681, 960P, 960S, 968元朗公園特別班

龍運路線正常：

A31, A32, A38, A41P, E31, E32, E32A, E33P, R8, S1, S64

九巴改道：

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至觀塘

2A - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

2X - 不經太子、旺角，往彩福改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6C - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9 - 只來往九龍醫院至彩福

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

13D - 只來往九龍醫院至秀茂坪

14 - 只來往新柳街至油塘

16 - 只來往九龍醫院至藍田廣田邨

26 - 只來往新柳街至順天

27 - 只來往九龍醫院至順天

30X, 32, 33A, 35A, 36B, 37, 41, 42A, 44, 45, 46 - 只來往新界至深水埗南昌街

35X – 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

38 - 只來往葵盛至藍田站

41A - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

42 - 往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

47A, 47X, 49X - 不停沙田市中心

52X - 只來往三聖至深水埗南昌街

53 - 不經元朗大馬路

54 - 不經元朗大馬路

58X, 59X, 66X, 67X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M - 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗

61M - 不經友愛邨至置樂花園沿途各站

61X - 只來往豐景園至九龍城碼頭

62X - 只來往豐景園至鯉魚門

63X - 只來往新界至美孚

64K - 不經元朗大馬路，不經太和站/太和廣場至運頭角里/大埔墟街市沿途各站

68M - 不經元朗大馬路

68X - 不經元朗大馬路，只來往新界至深水埗南昌街

69M - 天水圍只停天水圍市中心總站

69X - 只來往天水圍站(屏欣苑)及深水埗南昌街

73 - 只來往華明 - 太和

75K - 不經大埔墟/運頭角里至富亨邨/大元邨，加停富亨總站、新興花園/大埔中心五期及廣福球場

76K - 不經元朗大馬路

77K - 只來往元朗及彩蒲苑彩顏閣

78K - 只來往沙頭角至粉嶺站

79K - 只來往打鼓嶺至粉嶺站

81K - 不停沙田市中心

85X - 只來往九龍城碼頭及馬鞍山

88X - 來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站

91 - 往清水灣方向不經科大北

91M - 往寶林方向不經科大北

93K - 只來往新柳街至寶林

98C - 不經太子、旺角，改經界限街、太子道西

230X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，新港中心為終點站

234X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

238X - 只來往新界及深水埗南昌街

242X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

249X - 不經沙田市中心，加停乙明邨

259D – 全日不停屯門市中心至豐景園

260X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

261 - 經置樂來往三聖及上水寶石湖路，不停友愛

264R - 只來往元朗形點一太和帝欣苑(上水方向)

263 - 只來往豐景園及沙田站

265B - 天水圍只停天恒總站及只來往深水埗

265M - 天水圍只停天恒總站

268B - 全日循環線運作，不經元朗大馬路，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

268C - 不經元朗大馬路

269B - 全日循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

269C - 天水圍只停天水圍市中心總站

269D - 只來往天水圍站(屏欣苑)及沙田站，不經元朗大馬路，元朗可於山水樓，形點I上車

276 - 天水圍天慈開出改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，上水只停寶石湖路

276A - 天水圍只停天恒總站

276P - 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路

279X - 不停新運路上水站，改停彩園路

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

286C – 全日服務

290, 290A - 荃灣方向︰彩明開出直去景林邨, 不經厚德, 坑口, 尚德, 將軍澳廣場;

彩明方向︰景林邨後直達彩明, 不經厚德, 坑口, 尚德, 寶盈花園

290X - 不經寶盈花園至尚德

297- 只來往新柳街及坑口

601, 619, 680 - 只來往九龍或新界至天后

603 - 只來往廣田 - 灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停中環碼頭至維多利亞公園沿途各站

613 - 東隧後直達筲箕灣總站

641 - 只來往九龍至灣仔，加站於入境事務大樓，往九龍不停港澳碼頭至菲林明道沿途各站

690 - 只來往將軍澳至天后，不經啟田道

934, 935 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓。

936 - 港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后

948 - 港島區只停港澳碼頭，海港政府大樓，怡和大廈，演藝學院，入境事務大樓，告士打道維園，天后

960 - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往屯門方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。

960P, 960S - 港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北

961 - 來回程屯門區不停屯門消防局至豐景園。往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、會展。往屯門方向港島停會展、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。

968 - 不經元朗大馬路。港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向港島停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。

978 - 往港島方向港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、灣仔北。往北區方向港島停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站。

982X – 全日服務，循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街

B1 - 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路，元朗可於山水樓，形點I上車

T270 - 全日循環線運作，經華明，取消花都廣場站，加停大欖隧道，於九龍只停匯民道西九道站、廣東道新港中心及彌敦道半島酒店

龍運改道：

A33:

往機場：不停屯門官立中學至恆豐園

往屯門：不停兆麟政府大樓至屯門官立中學

A33X:

往機場：不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂

A36:

往機場：不停山水樓至谷亭街各站，加停鳯池村

往元朗：不停又新街至元朗公園站

A37:

往機場：不停天悅邨至天慈邨，加停天佑苑

往洪水橋：不停天耀邨耀豐樓至天頌苑頌棋閣，加停聚星樓

A41:

往機場：不停文化博物館至好運中心

往愉翠苑：不停沙田市中心至文化博物館

A43:

往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站

往粉嶺：不停上水站至掃管埔。加停彩園路上水站

A43P: （上水粉嶺段與改路後A43同路）

往機場：不停上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站，新田運輸交匯處

往粉嶺: 不停上水站至掃管埔村。加停新田運輸交匯處，彩園路上水站

A47X:

往機場: 大埔只停富亨總站，加停大欖隧道

往富亨: 大埔只停富亨總站，加停大欖隧道

E34A:

往機場：於天水圍只停天水圍市中心，於元朗加停山水樓，後直往大欖隧道

往天水圍：大欖隧道後，於元朗加停山水樓，於天水圍只停天水圍市中心

E42:

往機場：不停沙田市中心至文化博物館

往博康：不停文化博物館至好運中心

E42P:

往博康：不停文化博物館至好運中心