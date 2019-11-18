【11.17．理大】疑大批急救員被捕　記協：離開理大的人均會被捕

反修例風波持續升溫，昨（17日）理工大學一帶淪為「戰場」，衝突激烈。雖然校方發出緊急聲明撤走校內師生，惟昨晚情況仍未受控，示威者「戰線」由校內延至校外，更出現私家車企圖撞警員場面，警方開一發實彈示警。深夜時份，狀況繼續惡化，消息指警方行動升級，將所有從理大離開的人士以「暴動」罪拘捕，並已最少拘捕數十人。未幾，網上流傳多張相片，疑有大批義務急救員被捕。

至今日（18日）午夜，理工校內仍有大批示威者聚集，另有多名急救員及記者未離開。（網上圖片）

踏入周一（18日）午夜，理大一帶仍烽煙四起，除了大批示威者在漆咸道南一帶與警方對峙外，校內仍有大批示威者聚集，另有多名急救員及記者未離開。凌晨零時40左右，網上流傳被捕者的相片，可見多名身穿印有「醫生」、「護士」反光衣的人士，雙手被索帶反綁坐於地上，旁邊有大批防暴警看管。據了解，警方最少拘捕28名由理大離開的人，當時仍有大批人士正準備離開。

消息指，由於晚上現場衝突情況遲遲未受控制，警方決定將所有從理大離開的人士，以「暴動」罪拘捕。昨深夜11時許，記協亦發出緊急呼籲，指與警察公共關係科人員聯絡後，得悉「所有從理大離開的人士均會被拘捕」，提醒在場傳媒，必須能夠出示有效之記者證明文件。

凌晨近2時，五間大學校長包括香港大學校長張翔、理工大學校長滕錦光、科技大學校長史維、城市大學校長郭位、浸會大學校長錢大康共同發出呼籲，「我們呼籲在理工大學一帶的各方克制，並請我們的學生、校友及其他人士盡快離開現場。」多名泛民議員及天主教香港教區輔理主教夏志誠到紅磡，要求與指揮官見面，希望可以緩和局面。

理工一帶的衝突由昨晚延至今日凌晨，警方一度出動水炮車驅散。（余睿菁攝）