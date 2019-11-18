【11.17．油麻地】受傷女示威者被搶走　警員遇襲開三槍示警

反修例風波持續升級，昨（17日）理工大學一帶的激烈衝突，通宵至今仍未受控，消息指警方今早已攻入理大，但警方澄清絕無其事。昨警方已曾開一發實彈，制止企圖撞向警員的私家車；至今晨近4時，示威者在尖沙咀搶走一名受傷女示威者，兩名警員於救護車暫避期間，全車左搖右擺險被推翻，又被掟汽油彈襲擊，一名警員先後開三槍示警，有女警激動呼叫增援：「openfire呀！」警方嚴厲譴責，現正通緝被搶走的20歲女示威者。

黃浩謙攝

● 女示威者倒地15分鐘

凌晨約3時，一名女示威者在佐敦道與彌敦道交界、佐敦薈對開，被警察按地制服，據悉她一度暈倒及失去知覺，兩名消防員為其即場治理，其後兩名救護員亦因救護車未能抵達，其中一人需先行離開尋找支援。據了解，受傷女示威者至少暈倒在地15分鐘，全程有三位警員看守，惟過程中，警員並無作任何急救措施。

● 示威者搶走女傷者

凌晨3時許，該名女示威者被送往廣東道近佐敦道交界，準備登上A473救護車，據悉，當時有兩名警員看管。此時，大批示威者疑看準警員勢孤力弱，衝上前將頭部包紥、臥擔架床的女示威者搶走，兩名警員寡不敵眾，匿上救護車躲避，示威者則不斷用磚頭等雜物掟入救護車內，有數人更嘗試推倒救護車。

● 救護：「傷者呢？病人都唔見埋喎！」

據《香港01》拍攝片段可見，示威者情緒十分激動，捉着救護員，阻止他們將擔架床抬上救護車，由於群情洶湧，兩名警員登上救護車躲避，其後示威者不斷向車內投擲磚頭等雜物，有人趁亂將傷者抬走，一名救護員驚覺傷者不知所終，急問：「傷者呢？病人都唔見埋喎！」有其他人一度跟救護員稱「唔好意思」，並指「你哋撳唔到喇（示威者）！」

黃浩謙攝

● 女警激動：openfire呀！

其後示威者企圖將救護車推倒，多人從車身兩旁猛推，全車左右搖擺，幾近翻倒之際，車內先傳一下槍聲，示威者雞飛狗走，其後一名速龍小隊警員持槍落車，高呼「Location！Location！呢度係邊到？」有圍觀者回答後，另一名防暴女警亦持槍出現，情緒激動向上鋒求援，連地點亦說不清楚，「彌敦道呀！渡船佐敦呀！openfire openfire呀！」期間一度大力踏地，旁人提醒：「madam，睇住槍口呀！」

● 被掟汽油彈再開槍

兩名警員等候支援期間，有示威者繼續向他們投擲汽油彈，之前已開一槍的警員，其後再開兩槍。至凌晨近4時，大批警員趕抵增援，開槍警員登上另一救護車離開；至於涉事救護車的三名救護員，未有受傷；但該車擋風玻璃及側窗均有爆裂。大批警員仍在現場調查。

● 警通緝受傷女被捕人

凌晨5時半左右，警方在facebook證實事件中一名警員開了三槍，對於暴徒襲擊警員，並搶去被捕人，予以最嚴厲譴責，現時正通緝涉案20歲受傷女被捕人。全文如下：