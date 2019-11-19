【11.19交通消息】港鐵黃埔站重開　 九巴逾百條路線改道

港鐵：港鐵各綫其餘車站（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將於晚上11時結束，荃灣綫尖沙咀站暫時關閉。黃埔站已重開。 東鐵：紅磡站往返旺角東站暫停服務，大學站亦暫時關閉。 西鐵：尖東站關閉。 輕鐵： 所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。 紅磡：來回線仍全封。

【09:36】行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站的免費接駁巴士暫停服務。

【09:04】輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

751P綫由705 及706綫替代。761P綫在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

751綫在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

614及614P綫往元朗 / 兆康方向由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。

其他輕鐵路綫維持不變。751綫不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路綫維持15至25分鐘一班。

【08:30】港鐵一列位於大圍站2號月台的東鐵綫列車車頂上發現外物，影響到東鐵綫列車服務。其後情況已經處理好，東鐵線服務陸續恢復正常。

【08:03】港鐵黃埔站重開，觀塘綫列車現在可停黃埔站接載乘客。

【07:38】港鐵公司表示，一條免費接駁巴士綫，正行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站，紓緩東鐵綫的壓力。

【06:00】因應路面情況，九巴有263條路線正常行駛，114條路線需改道；龍運所有服務正常。除以下路線外，其餘路線暫停服務：

九巴安排路線116行經東隧，全日往來慈雲山及鰂魚涌。

香港方向：不停富豪東方酒店至崇光百貨；新增巴士站：堅拿道西，告士打道維園；

九龍方向：不停中央圖書館至亞皆老街球場；新增巴士站：興發街，景隆街，堅拿道西。

九巴安排路線108行經東隧，全日往來啟業及寶馬山。

香港方向：不停馬頭角道至紅磡海底隧道收費廣場；

九龍方向：不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場。

九巴安排路線T277，提供特快服務來往上水至藍田站。

上水開出時間：07:10、07:22、07:34、07:45。

正常服務：

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11C, 13M, 14B, 23, 23M, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 60M, 61A, 61M, 62X, 64K, 64S, 64P, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 72C, 73, 73A, 73B, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74P, 74X, 75K, 75P, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80A, 80K, 80P, 80X, 81K, 82B, 82K, 82P, 82X, 83A, 83K, 83S, 83X, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89S, 89X, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234C, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258X, 259D, 259E, 259X, 260C, 261, 261P, 261X, 263, 263C, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269M, 269S, 270, 270D, 271P, 272E, 272P, 273, 273A, 273B, 273C, 273D, 273P, 273S, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277P, 277X, 278A, 278K, 278P, 278X, 279A, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290B, 290X, 292P, 296A, 298E, 299X, 302, 307, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 603S, 606X, 619P, 619X, 621, 680X, 678, 681P, 690P, 960X, 968X, B1, T74, T277, X89D

改道行駛：

1 - 只來往基堤道至竹園；

1A - 只來往基堤道至秀茂坪；

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站；

2A - 往美孚不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往樂華不經太子, 旺角, 改經界限街；

2F - 來回改經龍翔道, 不經歌和老街及橫頭磡。往長沙灣加停永光書院, 天馬苑, 豐力樓, 畢架山花園, 澤安邨; 往慈雲山加停澤安邨,畢架山花園, 豐力樓, 天馬苑；

2X 往美孚正常，往樂華改經界限街；

9 - 只來往彩福至九龍醫院；

12 - 只來往海麗邨至渡船街；

13D - 只來往九龍醫院至寶達；

14 - 只來往富豪東方酒店至油塘；

16 - 只來往廣田至九龍醫院；

24 -只來往啟業至九龍醫院；

27 - 只來往順天至九龍醫院；

32 - 只來往新界至深水埗南昌街；

33A - 只來往新界至深水埗南昌街；

35A - 只來往新界至深水埗南昌街；

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站；

36B - 只來往新界至深水埗南昌街；

37 - 只來往新界至深水埗南昌街；

38 – 只來往葵盛(東)至藍田北；

41 - 只來往新界至深水埗南昌街；

41A - 全日循環線運作，九龍只停匯民道西九龍站；

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站；

42A - 只來往新界至深水埗南昌街；

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚；

44 - 只來往新界至深水埗南昌街；

45 - 只來往新界至深水埗南昌街；

52X – 只來往屯門市中心至深水埗南昌街；

58X - 只來往新界至深水埗南昌街；

59X - 只來往新界至深水埗南昌街；

60X - 只來往屯門市中心至深水埗南昌街；

61X - 只來往富豪東方酒店至屯門；

66X - 只來往新界至深水埗南昌街；

67X - 只來往新界至深水埗南昌街；

68X - 只來往新界至深水埗南昌街；

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街；

73X 特別班次 - 廣福開出班次繞經科學園；

74D - 加開特別班, 由九龍坑開出往觀塘 (開出時間：07:00-09:00)；

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)；

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街；

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停匯民道西九龍站；

82C - 不經大學站；

85S - 富豪東方酒店為終點站；

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店；

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街；

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

87E - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

88X - 全日來往火炭至藍田北；

93K- 只來往富豪東方酒店及寶林；

95 - 只來往九龍醫院至翠林；

98C - 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西；

98S - 不經旺角及太子，改經太子道西；

101X - 往港島改經東隧及加停舊灣仔警署，往九龍加停入境事務大樓並改經東隧，常悅道後原路(服務時間為：0630-0900)；

203E -只來往彩虹至九龍醫院；

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪；

230X -全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站；

234X - 全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站；

238X - 只來往新界至深水埗南昌街；

260X - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站；

263A – 不經大學站；

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街；

268B - 於九龍只停匯民道西九龍站；

269B - 於九龍只停匯民道西九龍站；

270B - 只來往上水至深水埗南昌街；

270C - 於九龍只停匯民道西九龍站；

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍只停匯民道西九龍站；

271X - 西九龍站特別班次經科學園, 西九龍站開17:30,18:00,18:30；

272S - 鑽石山站開出尾班車延至10:00；

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站；

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

281B - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

281X - 改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站；

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 (利安開0530- 2200）；

296C - 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街；

297 - 只來往九龍灣及將軍澳；

307C - 港島停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

601 - 往港島改經清風街天橋、維園道、告士打道、夏愨道原線往金鐘總站，往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、永興街、英皇道原線往九龍；

603 - 往港島行回原路；往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、東廊原線；

613 - 於港島區只停筲箕灣總站；

619 - 往港島行回原路; 往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、永興街、英皇道原線往九龍；

641- 往港澳碼頭行回原路; 往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道原線往九龍；

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街；

673 - 往港島原路，往新界/港島停香港站, 國際金融中心商場, 交易廣場, 大會堂, 入境事務大樓, 維多利亞公園, 興發街；

673P - 往港島原路，往新界/港島停香港站, 國際金融中心商場, 交易廣場, 大會堂, 入境事務大樓, 維多利亞公園, 興發街；

678 - 不經西灣河；

680 -只來往馬鞍山至天后；

680B -只來往馬鞍山至清風街；

680P -只來往馬鞍山至清風街；

681 - 往港島原線; 往九龍/新界停: 香港站, 國際金融中心商場, 交易廣場, 大會堂, 入境事務大樓, 維多利亞公園, 興發街；

690 - 往港島原路(禮頓道班次改經清風街); 往九龍金鐘道後改經軍器廠街，天橋往告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園遁、永興街、英皇道原線往九龍；

934A - 港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街；

935 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街；

936 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街；

948 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街；

960 - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

960C - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

960P - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

960S - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

961 - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

961P - 港島區停港澳碼頭, 怡和大廈, 演藝學院, 入境大樓, 灣北, 會展；

968 - 往天后停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓、告士打道維園及銅鑼灣天后；往元朗停天后、興發街、景隆街、九灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵典乍街、臨時街、皇后街站；

968元朗公園 - 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓、告士打道維園及銅鑼灣天后；

968A – 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓、告士打道維園及銅鑼灣天后；

978 - 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓；

978A - 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓；

978B - 香港區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境大樓；

980A - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

980X - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

981P - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

982X - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北 (尾班車為10:00)；

985A - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

985B - 於港島區停港澳碼頭, 海港政府大樓, 怡和大廈, 演藝學院, 入境事務大樓, 灣仔北；

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停匯民道西九龍站 (服務時間為：06:00-09:00)；

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路；

龍運巴士所有路線正常，因應各區交通情況，九巴/龍運巴士路線及班6次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

大學站附近的鐵路設施被破壞，需要較長時間復修。（資料圖片）

【05:19】由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

751P綫由706綫替代；

761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向；

751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站；

614及614P綫往元朗 / 兆康方向將由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站；其他輕鐵路綫維持不變；

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站，所有路綫將維持15至25分鐘一班車。

【05:10】港鐵各綫其餘車站 （機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將於晚上11時結束。荃灣綫尖沙咀站，以及觀塘綫黃埔站關閉。此外，西鐵綫及東鐵綫的紅磡、尖東及大學站亦不會開放。

【02：00】九巴表示，因應路面情況，九巴及龍運有以下安排：

深宵巴士服務：九巴共8條路線提供正常服務，8條路線改道，16條路線暫停。龍運所有路線服務正常。部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示；

九巴正常服務路線：N3D, N36, N39, N73, N237, N252, N260, N269；

改道行駛：N216只來往油塘及勵德街；N241只來往青衣及美孚；N290不停寶盈花園至將軍澳廣場；N293

只來往坑口北及富豪東方酒店；N368改以循環線運作，經西隧，只停往元朗方向之站位，不停紅磡海底隧道收費廣場及美孚站；N619只來往順利及天后,;N680只來往利安及天后；N691只來往坑口北及天后；



暫停服務路線：

270S, 271S, 293S, N41X, N118, N121, N122, N170, N171, N182, N213, N271, N281, N283, N287, N373。

【21:00】鑑於土瓜灣前往九龍西區的交通因道路嚴重堵塞而受阻，為便利居民在早上繁忙時間出行，民政事務總署周二（19日）上午7時至10時，安排免費接駁巴士前往港鐵站，詳細路線如下：

A線 －馬頭角道（近欣榮花園）至九龍灣港鐵站；

B線 －馬頭角道（近欣榮花園）至何文田港鐵站；

C線 －馬頭圍道（近天光道）至九龍灣港鐵站；

D線 －土瓜灣道（近益豐大廈）至何文田港鐵站。