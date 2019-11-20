【尖沙咀劫案】辣椒水、牛肉刀襲擊兩內地漢　六匪搶1,500萬現金

尖沙咀發生巨款劫案，周三（20日）下午5時許，警方接報於麼地道近漆咸道南，三名內地男被六名非華裔男子襲擊。事發時匪徒持牛肉刀、木棍及懷疑辣椒水襲擊其中兩人，並劫去一個內有約1,500萬元現金行李箱，之後逃去。警方在附近尋回一個載有約35萬元現金的行李箱，兩名內地男受傷送院，警方正追緝六名涉案非華裔男。

現場地面遺下血跡。（讀者提供）

現場近麼地道遺下部分現金。（林振華攝）

事主分別被斬及噴胡椒噴霧

現場消息指，兩名內地男事主，事發前於一間找換店兌換約1千萬現金，其後步至上址附近時，6名黑衣蒙面男子突然出現向兩人襲擊，其中兩人分別手持開山刀及懷疑胡椒噴霧，兩事主逃走到棉登徑26號對開時，曾於現場拿起椅子還擊。一名男事主左前臂、腰背及左腳指被斬傷，其中背部傷口長達5吋，另一事主被噴懷疑胡椒噴霧，其後兩人被搶去背囊及行李箱，6名賊人其後逃去，取走金錢後將行李箱及背囊丟於附近。

兩事主負傷逃離 六名疑犯棄刀逃去

兩名事主負傷逃到漆咸道南，有途人發現報警，救護員到場為傷者治理。現場消息指兩名事主來港經商，遇劫當時曾攬緊背囊但不果，懷疑背囊藏有金錢，六名疑犯逃到麼地道近永安廣場巴士站時，將部分物品包括兇刀、行李箱、口罩及部分金錢遺下，其後往梳士巴利道方向逃去。

三內地男遭劫1500萬元 六名兇徒得手逃去

警方表示，警方接獲一名47歲姓蘇內地男子報案指，他與另外兩名22歲姓陳及32歲姓 蘇男子，三人為生意伙伴關係。六名兇徒在上址懷疑以一把約45厘米長的牛肉刀、木棍及懷疑辣椒水襲擊其中兩人，並劫去一個內有約1,500萬元現金的行李箱，六名兇徒其後逃去。

警尋回35萬元現金 緝六名涉案非華裔男

警員接報到場，於上址附近尋回一個行李箱及約35萬元現金，並檢獲一把牛肉刀、一個面罩、一個頭套及一對手套。兩名內地男分別面、頸、背、腰、手及腳受傷受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方表示，經初步調查後，案件列行劫，交由油尖警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。六名年約30至40歲非華裔男子，壯身材，案發時身穿深色上衣及深色褲。