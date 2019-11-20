尖沙咀巨款劫案　持刀非華裔男襲兩內地漢　搶千萬現金

現場地面遺下血跡。（讀者提供）

現場近麼地道遺下部分現金。（林振華攝）

尖沙咀發生巨款劫案，一名內地男子被數名非華裔男子襲擊及搶去一個裝有巨款的行李箱。

下午5時許，警方接報於麼地道近漆咸道南，一名內地男被4名非華裔男子襲擊，其中一人持刀，非華裔男子搶走事主巨款後逃去。事主被送院治理，警方正追緝在逃人士。警方封鎖現場，地面遺下血跡及一張摺凳。

事主分別被斬及噴胡椒噴霧

現場消息指，兩名內地男事主，事發前於一間找換店兌換約1千萬現金，其後步至上址附近時，6名黑衣蒙面男子突然出現向兩人襲擊，其中兩人分別手持開山刀及懷疑胡椒噴霧，兩事主逃走到棉登徑26號對開時，曾於現場拿起椅子還擊。一名男事主左前臂、腰背及左腳指被斬傷，其中背部傷口長達5吋，另一事主被噴懷疑胡椒噴霧，其後兩人被搶去背囊及行李箱，6名賊人其後逃去，取走金錢後將行李箱及背囊丟於附近。

兩名事主負傷逃到漆咸道南，有途人發現報警，救護員到場為傷者治理。現場消息指兩名事主來港經商，遇劫當時曾攬緊背囊但不果，懷疑背囊藏有金錢，6名疑犯逃到麼地道近永安廣場巴士站時，將部分物品包括兇刀、行李箱、口罩及部分金錢遺下，其後往梳士巴利道方向逃去。