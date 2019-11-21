【天水圍罷課】誤傳學生被罰蹲　學生：自發罷課，老師保護我哋

網上流傳天水圍有學校不讓戴口罩的學生上學，更罰他們蹲在校外。從網上的圖片見到，數名學生靠牆蹲下。今(21日)早10時許，《香港01》記者前往涉事學校了解，有近百名學生在場，原來是學生自發罷課，有學生稱，沒有被人罰，老師是在保護罷課學生免受外來滋擾。

他們罷課不罷學，正在溫書。(黃偉民攝)

今早，記者於涉事學生現場觀察，將有近百名學生在校門外的行人路靠牆席地而坐，部分人正在溫書。一名罷課女學生稱，基於近日的社會運動，以及區內其他中學罷課成功，於是學生今日發起罷課，希望響應三罷，而他們罷課不罷學，正在溫書。

近百名學生自發罷課，澄清非被老師罰。（黃偉民攝）

另一參與罷課同學稱，得知Facebook上有流傳他們被罰的謠言，「其實就唔係，其實我哋雖然係校外範圍，老師都要保護我哋安全，就有老師係附近睇住。」

一名姓馮的老師稱，擔心學生安全，與罷課學生有共識，如果有危險，學生會返回校園，而家長亦事先得知子女罷課意願，在互相尊重下，讓學生進行罷課，表達自己意頊，「佢哋好乖，亦都唔係全日罷課，可能係一堂、半日，呢個都係佢哋同家長傾出嚟嘅意願，家長係同意底下先進行。」

《香港01》記者就事件致電學校查詢，校方稱，亦就謠傳發訊息向家長解釋。