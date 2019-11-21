【7.21四個月】港鐵下午2時關元朗站　大馬路人流如鯽店舖照開

「721元朗無差別襲擊事件」至今四個月，根據警方數字，共有36人涉案被捕，當中有6人被控告「參與暴動罪」及「串謀有意圖傷人罪」等。今日，有網民發起「永不忘記721：元朗恐襲四個月紀念靜坐」活動。港鐵公布，元朗站將於今日下午2時關閉，列車不停元朗站。

民政事務總署發新聞稿指，鑑於港鐵西鐵線元朗站會於下午二時起臨時關閉，為便利居民出行，署方將於下午二時至七時，安排免費接駁巴士來往西鐵元朗站及朗屏站。

下午2時05分，西鐵元朗站仍有最後一班車往尖東，疏導了站內乘客後，至下午2時20分，職員已將站內所有出入口封鎖。由民政署提供的來往元朗及朗屏站接駁巴，首班車於1437 開出。

西鐵元朗站下午2時關站。（陳諾希攝）

記者下午亦到元朗大馬路一帶巡邏，相對比事發初期，今日街道上人流如鯽，店舖均有營業，包括屢遭破壞的優品360及名創優品，多間店舖及元朗廣場的職員表示，今日營業時間正常，除非收到另行通知。

於大馬路經營配匙店的王老闆指，自「721事件」後，每月的21日都會提早關店，今日亦不例外，不過他表示理解為何市民會發起紀念活動。他直言，於「721事件」前，一直都非常支持警方執法，惟721事件後，他仍心有餘悸，「簡直過份啦！兩個警察調頭走喎！」佢續指，當日他兒子亦正乘搭西鐵回家途中，得悉事件後立即下車，不敢再前往元朗站。他認為，當日警方選擇性執法，惹起民憤是人之常情。

今日中午，元朗大馬路一帶人流如鯽，店舖均有營業。（陳諾希攝）

7月21日晚上，元朗一批白衣人持棍及鐵通於元朗站及周邊無差別攻擊途人，事發後45分鐘警方始到場，惟警方到場時白衣人已離開，事件遭至最少45人受傷。根據警方資料，現時有36名涉案人士被捕，其中6人早前已提堂，被控一項參與暴動罪及串謀有意圖而傷人罪，6人包括燒烤生意東主鄧懷琛及人稱「飛天南」的吳偉南。