【7.21四個月‧直播】防暴警元朗大馬路拘人　女子被胡椒噴霧指面

「721元朗無差別襲擊事件」至今四個月，根據警方數字，共有36人涉案被捕。有網民今日發起「永不忘記721：元朗恐襲四個月紀念靜坐」活動。港鐵元朗站於今日下午2時關閉，列車不停元朗站。 【23:15】防暴警員沿元朗大馬路驅散後，其後向元朗警署方向前行。 【22:15】元朗大馬路有防暴警員突然衝前，並拘捕在場人士，有人雙手被鎖左索帶坐於地上。 【22:10】防暴警於紅棉圍一帶舉起藍旗，指有人涉嫌非常集結，至少一名防暴警掏出胡椒噴霧。 【22:06】於紅棉圍有數十名人士聚集，不時向對面馬路的防暴警員指罵叫囂，警員用強光電筒照向對面人士，其後曾稱「新屋嶺等緊你呀」，在場人士即時嘩然。 【22:03】有防暴警於元朗大馬路上與一名女子發生口角，防暴警員一度以胡椒噴霧指向女子面部，並喝令她掉頭離去。 【21:25】於近大棠路行人路上的在場人士，被防暴警員要求及推進至近內街位置，有在場人士向警員指罵，警員再次舉藍旗，及用強光電筒照向在場人士。 【21:15】防暴警員嗌咪警告，其後高舉藍旗，指場人士參與未經批准集結，有在場市民指罵及喝倒彩。 【21:00】市民行至元朗大馬路近大棠路，大批包括手持長盾的防暴警員到場戒備，有警員截查在場最少5人，包括搜查其背囊，又要求市民不要在馬路停留及返回行人路。 【20:55】市民沿大馬路行人路步行，有部分人行到馬路邊，氣氛暫時平靜。其間有警車駛過現場，但未有停下，現場一帶的商店亦照常營業。

防暴警於大馬路拘人，有被捕人士雙手鎖上索帶。（林振華攝）

防暴警員高舉藍旗。（孔繁栩攝）

【20:40】有現場人士號召市民前往元朗大馬路，部分人站起並起行，但在場人士意見不一，有人指應留守到商場關門，又指「夠鐘就返屋企喇，區選呀」。

【20:30】在場人士站起默哀。

【20:15】一名中四男生帶同一個「拒絕警暴入侵，人道救援刻不容緩」標語到場參與，他指自己亦關注理工大學有示威者被圍困於校內問題，指見到有義務急救員被警方拒絕入內。對於721元朗黑夜事件至今四個月，他對警方調查進度及拘捕數字感不滿，「白衫人可以隨時出嚟傷害我哋，無論過咗幾耐，我哋都會記得呢樣嘢」。

【20:08】靜坐市民站起肅立，並合唱歌曲《願榮光歸香港》，有人亮起手機燈。

【19:45】市民羅先生特別帶同電腦展示多張文宣圖，包括一個以將港鐵標誌改成「骷髏頭」，及「毋忘721」等，羅先生指希望讓更多人了解721當日發生何事，包括事件原因及過程，而非白衣人保衛家園般「荒唐」的說法。羅先生又批評港鐵縱容襲擊事件。

【19:30】晚上7時許，逾百名市民坐於Yoho Mall大堂，在場人士高呼「721唔見人」、「解散警隊刻不容緩」等口號，又不時舉起五字手勢。集會位置附近的商店大部分已落閘關門。

晚上7時許，逾百名市民坐於Yoho Mall大堂，其間高叫口號。（孔繁栩攝）

「721元朗無差別襲擊事件」至今四個月，根據警方數字，共有36人涉案被捕，當中有6人被控告「參與暴動罪」及「串謀有意圖傷人罪」等。今日，有網民發起「永不忘記721：元朗恐襲四個月紀念靜坐」活動。港鐵公布，元朗站將於今日下午2時關閉，列車不停元朗站。民政事務總署發新聞稿指，鑑於港鐵西鐵線元朗站會於下午二時起臨時關閉，為便利居民出行，署方將於下午二時至七時，安排免費接駁巴士來往西鐵元朗站及朗屏站。

下午2時05分，西鐵元朗站仍有最後一班車往尖東，疏導了站內乘客後，至下午2時20分，職員已將站內所有出入口封鎖。由民政署提供的來往元朗及朗屏站接駁巴，首班車於1437 開出。

西鐵元朗站下午2時關站。（陳諾希攝）

記者下午亦到元朗大馬路一帶巡邏，相對比事發初期，今日街道上人流如鯽，店舖均有營業，包括屢遭破壞的優品360及名創優品，多間店舖及元朗廣場的職員表示，今日營業時間正常，除非收到另行通知。

於大馬路經營配匙店的王老闆指，自「721事件」後，每月的21日都會提早關店，今日亦不例外，不過他表示理解為何市民會發起紀念活動。他直言，於「721事件」前，一直都非常支持警方執法，惟721事件後，他仍心有餘悸，「簡直過份啦！兩個警察調頭走喎！」佢續指，當日他兒子亦正乘搭西鐵回家途中，得悉事件後立即下車，不敢再前往元朗站。他認為，當日警方選擇性執法，惹起民憤是人之常情。

今日中午，元朗大馬路一帶人流如鯽，店舖均有營業。（陳諾希攝）

7月21日晚上，元朗一批白衣人持棍及鐵通於元朗站及周邊無差別攻擊途人，事發後45分鐘警方始到場，惟警方到場時白衣人已離開，事件遭至最少45人受傷。根據警方資料，現時有36名涉案人士被捕，其中6人早前已提堂，被控一項參與暴動罪及串謀有意圖而傷人罪，6人包括燒烤生意東主鄧懷琛及人稱「飛天南」的吳偉南。

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紅十字會今日於元朗YOHO MALL形點I 設立急救站。（孔繁栩攝）

紅十字會設急救站 應付突發事件

香港紅十字會今日在元朗YOHO MALL形點I 設立急救站，服務時間由下午3時正至晚上11時30半。香港紅十字會青年及義工事務主任陳小姐表示，紅十字會在過去5個月，都有在不同商場設急救站，其團隊曾於沙田新城市廣場、將軍澳新都城、觀塘apm等進行救護工作，因此團隊富有經驗處理突發事件。

陳小姐表示，明白今日是敏感日子，團隊五人都已有心理準備，隨時延長服務時間，他們亦會定時在商場內巡邏，視察有否市民需要協助。急救站內除了有基本急救用品外，還有有AED機、輪椅等以備不時之需，隨時協助有需要人士。香港紅十字亦在fb專頁發文，指社會情況複雜多變，希望大家可以守望相助，保重平安，呼籲各方保持冷靜同克制，以人道立場尋求解決方法去處理當前問題。