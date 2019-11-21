海關大埔鐵皮屋起私煙1.1千萬支　以「紅雙囍」為主3年來最大宗

海關人員今（21）日上午10時許，於大埔洞梓一處鐵皮屋內發現1140萬枝懷疑走私香煙，為三年來海關破獲最大宗的走私香煙案件，涉及應課稅值約2100萬元，走私香煙市值約3100萬元，並拘捕三名男子。

海關稅收及一般調查科私煙調查第一組指揮官陳啓豪稱，今晨10時許，海關人員於大埔汀角洞梓路附近一處鐵皮屋外截查一名可疑男子，其後進入鐵皮屋內搜查，於屋內發現大批懷疑未完稅香煙及另外兩名懷疑涉案男子。經初步調查，海關人員相信三人同屬一個跨境走私集團，將私煙以合法途徑出口至香港境外，再以非法途徑走私回港出售，以賺取其中最高的差額達至利潤。被捕三名男子年齡由28至49歲，當中二人持本地身份證，其餘一人為內地人士，三人相信為走私集團的骨幹成員，海關相信已搗破上述跨境走私集團。檢獲之未完稅香煙，大部份為「紅雙囍」牌子。

海關指走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》任何人處理、管有、處理、售賣或購買未完稅煙草即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。另外根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（rimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。