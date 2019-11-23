【11.23理大】廚房佬撤離校園送院　社工輪更做伙頭大將軍

每日在理大校園內大叫「出嚟食飯喇」的廚房佬，曾揚言與示威者共同進退，留守至最後一刻，惟今日疑因情緒受困，在教會傳道人袁天佑妻子陳錦美陪下送院。「抗爭飯堂」失去主廚，五名社工表示將以輪更制進入校園煮食。

「廚房佬」曾表示會留守至最後一刻。(鄧栢良攝／資料圖片)

每日在俗稱「抗爭飯堂」的理大餐廳內為留守示威者準備三餐的廚房佬，曾表示會堅持留守到最後，就算警方攻入校園，亦會對抗，「我第一日就話，我會守到最後一秒鐘，只要有一個抗爭者需要食飯，有需要食嘢，佢嚟搵我，我就畀嘢佢食。」他每日在校園叫嚷匿在理大隱蔽處的留守者出來吃飯。隨著高峰期逾千人，在警方圍堵理大一周後，至今只餘數十人，到食堂用膳的人數亦急減，廚房佬昨日仍稱「會留守至最後一刻」。

不過，據悉廚房佬情緒受困多時，需要接受治療，人稱「袁天佑師母」的陳錦美極力遊說下，他今午終自願離開，步出理大封鎖線及登上救護車。沒有了廚房佬，「抗爭飯堂」無人掌廚，有五名社工聽聞廚房沒有主廚，表示會協助準備餐點。他們以輪更制進入校園內協助學生，待會將評估校內食水及廚房狀況。

陳錦美陪同廚房佬送院，陳指雙方認識數日，互相信任，當廚房佬見到她時亦放下戒心。陳稱，由於他情緒有起伏，時而悲傷時而平靜，而且大部分學生已撤離而感失望及失落，「煮咗出嚟冇人食」，亦擔心學生的情況。他無法入睡，疲憊不已，情況持續一至兩日，但廚房佬並不想離開理大，因他曾向學生承諾會留守至最後一刻。陳勸喻指學生已離開校園，部分亦已送院，勸他入院休息，「或者向醫院會撞到啲手足呢！不如搵手足傾下計啦。」最終他自願離開送院。據陳了解，現階段警方暫未有拘捕行動。