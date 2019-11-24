【區議會選舉．衝突】防暴警高調巡邏白田票站　洪福長者襲擊義工

反修例風波持續，今日（24日）的區議會選舉是否順利、安全進行存在隱憂。新任警務處處長鄧炳強早前表明會派員在票站外會有高姿態的巡邏。而選舉前夕，警方加緊巡查票站周邊情況，其中在旺角東票站附近橫巷發現四箱汽油彈。不過，針對選舉的暴力事件仍有發生，工黨荃威選區候選人趙恩來的助選義工昨日遇襲。 【1326】洪福選區五名防暴警察到場。約下午1時許，有長者與候選人陳樹暉義工發生衝突。據悉，當時義工呼籲街坊投票，一名長者與家人途經時拍照，有義工上前提醒對方投票資訊時，遭對方起飛腳。義工團事後報警處理。現有多五名防暴增援。 【1230】一隊防暴警員到達深水埗下白田區投票站白田社區會堂，又進入白田邨巡邏，然後駐守於社區會堂外。

洪福選區五名防暴警察到場。約下午1時許，有長者與候選人陳樹暉義工發生衝突。（曾雪雯攝）

新任警務處處長鄧炳強前日（22日）提及警方部署，指警方在票站內會安排足夠人手，站外會有高姿態的巡邏，確保票站安全及有秩序，市民在不受干擾下作出投票。他指，警方會有預案應對不同情況，又指相信大部份市民都希望周日選舉投票日可以和平及安全，呼籲勿有暴力及不當行為，否則「係同全港七百幾萬人對着幹。」

區選前夕，警方亦在各區加緊巡查，前日搜獲危險品如汽油彈，發現位置接近票站。警方在旺角洗衣街239號旁邊一條後巷發現四箱共放有74支汽油彈，另加一箱空樽，現場接近旺角東選區投票站，警方正調查該批汽油彈的用途。另外，警方在浸會大學道學生舍堂外消防設備櫃內，發現超過400支懷疑汽油彈。

不過，仍然發生助選義工遇襲事件，工黨荃威選區候選人趙恩來昨擺街站時，助選義工被一名女子以手襲擊。

荃威選區有兩名候選人，分別為工黨趙恩來及報稱獨立林婉濱。

洪福選區有三名候選人，分別為朱凱廸新西團隊社區幹事陳樹暉、家庭主婦潘茜甄、民建聯徐君紹